¤Õ¤À¤ó¤ªÁÝ½ü¤Î¼ê¤¬²ó¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ù¥é¥ó¥À¡£¤¸¤Ä¤Ï±ø¤ì¤¬Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÁÝ½ü¸å¤ÏÁÖ²÷´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÝ½ü¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Ù¥é¥ó¥À¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ê¤éÍçÂ¤Ç½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Â¤ÎÎ¢¤ò¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Î¡È¤Ä¤¤¤Ç¡É¤È¤·¤ÆÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡üÁÝ½ü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤ÎÆü¤ÏÀöÂõÊª¤ò³°¤Ë´³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³¬²¼¤Ø¤Î¿åÅ©¤Î¿´ÇÛ¤ò¤»¤º¤Ëºî¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤Ç¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¼«Á³¤È¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ë¤¤µ¨Àá¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤¯¤â¤ê¤ÎÆü¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤Þ¤¤¤¿¿å¤¬´¥¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÁÝ½ü¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤ÎÎÃ¤·¤¤Í¼Êý¤Î»þ´ÖÂÓ¤âÁÝ½ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥é¥ó¥ÀÁÝ½ü¤Î½àÈ÷¤È¼ê½ç
¡ã½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¡ä
¥¸¥ç¡¼¥í¡¢½ÅÁâ¡Ê¥»¥¹¥¤Ç¤â²ÄÇ½¡Ë¡¢¥´¥ßÂÞ¡¢¸Å»õ¥Ö¥é¥·¡¢³ä¤ê¤Ð¤·¡¢¥Û¥¦¥¡¢¤Á¤ê¤È¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ö¥é¥· ÀèºÙ¥Ø¥Ã¥É¡×¡Ë¡£
ÁÝ½ü¤Ï¡¢¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²È¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ë¹ÈÏ°Ï¤òÀö¤¨¤ë¹¤á¤Î¥Ö¥é¥·¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç±ø¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü1¡§ºÇ½é¤ËÂç¤¤Ê¥´¥ß¤ò¼è¤ê½ü¤¯
¥Ù¥é¥ó¥À¤Îº½¡¢Ãî¤Î»à³¼¡¢¥¯¥â¤ÎÁã¡¢¸Ï¤ìÍÕ¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ê¤É¤ò¥Û¥¦¥¤Ç¤Ï¤¤¤Æ¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÇÓ¿å¸ý¼þÊÕ¤Ï±ø¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç°Æþ¤ê¤ËÁÝ½ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü2¡§½ÅÁâ¡Ê¥»¥¹¥¡Ë¤òÍÏ¤«¤·¤¿¿å¤ò½àÈ÷¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤òÎ®¤¹
¿å¤À¤±¤Ç¤âÍî¤È¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï½ÅÁâ¤ä¥»¥¹¥¤òÍÏ¤«¤·¤Æ»È¤¦¤È¤è¤êÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ°Â¤Ï¡¢¥Ð¥±¥Ä¤ä¥¸¥ç¡¼¥í1ÇÕ¤Ë¾®¤µ¤¸1¡Á2¡£Àè¤ËÊ´¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¿å¤òÃí¤°¤ÈÍÏ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÁâ¤ä¥»¥¹¥¤ÏË¢¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤¹¤®¤â¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ü3¡§¥Ö¥é¥·¤Ç±ø¤ì¤ò¤³¤¹¤ë
¥Ö¥é¥·¤ò°ìÄêÊý¸þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ä¤ä²£¤ËÆ°¤«¤·¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÓ¿å¸ý¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤«¤é½çÈÖ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Æ¾ì¤Ï¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¾²¤¬²¹¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤¬Éâ¤¤ä¤¹¤¯¡¢Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡ü4¡§Á´ÂÎ¤ò¤¹¤¹¤°
¤ß¤¬¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤òÇÓ¿å¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤·¡¢Ë¢¤ä±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤¬¤»Ä¤·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄÉ²Ã¤ÇÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü5¡§ÇÓ¿å¸ýÉÕ¶á¤â¤ß¤¬¤¡¢¤¹¤¹¤°
¸Å»õ¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤ÆÇÓ¿å¸ýÉÕ¶á¤Î±ø¤ì¤ò¤ß¤¬¤¡¢¥´¥ß¤¬¤¢¤ì¤Ð³ä¤ê¤Ð¤·¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÁ´ÂÎ¤ò¤¹¤¹¤¤¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡õ¥×¥é¥¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì
¤³¤Á¤é¤ÏÁÝ½üÁ°¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ë¹õ¤º¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤¹¡£Ãî¤Î»à³¼¤äº½¥Ü¥³¥ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÇÓ¿å¸ýÉÕ¶á¤â¥´¥ß¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾²¤Îº½¥Ü¥³¥ê¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÓ¿å¸ýÉÕ¶á¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¡£
¤â¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð½ÅÁâ¿å¤Ç¡¢ÊÉ¤ä¥µ¥Ã¥·¥ì¡¼¥ë¤ÎÁÝ½ü¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¾²¤òÁÝ½ü¤¹¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥»¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥·¤ÏÊÉ¤ÎÆÌ±ú¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¿å¤Ç¤¹¤¹¤°¤Î¤âËº¤ì¤º¤Ë¡ª
È±¤ÎÌÓ¤äÇÓµ¤¥¬¥¹¡¢º½¥Ü¥³¥ê¡¢Ãî¤Ê¤É°Õ³°¤È¥Ù¥é¥ó¥À¤Ï±ø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç²Æ¤Î½ë¤µ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ù¥é¥ó¥ÀÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿å¤ò±¿¤Öºî¶È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÝ½ü¸å¤Ï¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤ÆÀöÂõ¤â¤Î¤â°Â¿´¤·¤Æ´³¤»¤Þ¤¹¤è¡£
²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÏÈò¤±¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨ÌôÉÊ¤äÀöºÞ¤ò°·¤¦ºÝ¤Ï¡¢¼ê¹Ó¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼êÂÞ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦