『怪獣8号』第20話 互いを信頼し勝機を引き寄せる伊春とレノ
7月19日（土）の23時より第2期の放送・配信が始まるアニメ『怪獣8号』。第20話のあらすじと先行カットが公開された。
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて2020年7月より連載中、数々のマンガ賞に輝き、既刊15巻にして国内累計発行部数が1800 万部を超える（デジタル版含む）松本直也氏による大人気コミック『怪獣8号』。その人気は国内にとどまらず、北米をはじめ海外でも多くのファンを獲得している。
そんな世界的原作のアニメ化を手掛けるのは、アニメーション制作：Production I.G／怪獣デザイン＆ワークス：スタジオカラーという
大怪獣級タッグ！ 第1期は2024年4月13日よりテレ東系列ほかでの放送と、Xでの全世界リアルタイム配信が開始され、世界中で大きな盛り上がりを見せた。さらに、7月19日（土）から第2期の放送・配信も決定しており、引き続き注目を集めている作品だ。
このたび、2025年9月6日（土）23時より放送・配信開始となるアニメ『怪獣8号』第20話「宿命」のあらすじと先行場面カットが公開された。
＜第20話「宿命」あらすじ＞
怪獣6号の力に飲み込まれそうになったレノを叱咤激励し、本獣に立ち向かう伊春。瞬間的に高い解放戦力を発揮する伊春は、緒方と同じ「瞬間適合者（フラッシュアダプター）」の資質を開花させようとしていた。互いへの信頼を武器に勝機を引き寄せる伊春とレノ。その姿に、緒方はかつて同僚だった四ノ宮ヒカリとの会話を回想する。
（C）防衛隊第3部隊 （C）松本直也／集英社
