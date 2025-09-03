電気やガスが止まったときの「必須アイテム」。ポータブル電源はクルマで充電できるものを選ぶ
地震や洪水などが発生したとき、電気やガスなどのライフラインが止まる可能性もあります。そんなときに役立つ「必須アイテム」についてお伝えします。教えてくれたのは、元大阪市消防局職員で防災アドバイザーのタイチョーさんです。
※この記事は『大地震・津波・集中豪雨が起こったそのときにNG行動がわかる防災事典』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集しています
ライフラインが止まることを想定した備えは？
大規模災害時は、ライフライン（電気・ガス・水道）や生活物資の供給がストップする事態が想定されます。次のような備えが必要です。
●自宅避難の必須アイテム
備蓄の目安は、最低3日間×家族の人数分。できれば1週間分用意できるとよいでしょう。
＜自宅避難用で備蓄しておきたいもの＞飲料水：1人1日3L×人数分 食品：主食系のほかに、サバ缶やツナ缶、フルーツ缶などの缶詰、離乳食。カップラーメンなど炭水化物にかたよらないようにします。 生活用水：1人1日10〜20L×人数分。お風呂に水をいつも張っておき、水道水を入れたポリタンクを用意します。 ポータブル電源：スマホ、照明器具、そのほかさまざまな家電を利用できます。暑さ 寒さ対策も可能。 カセットコンロ・ガスボンベ：ボンベは1人1週間で6本が目安
●目からウロコのお役立ちアイテム
さらに、災害時に活躍する万能アイテムもご紹介します。
・マチつき万能ポリ袋
食材を入れて湯せん調理に使ったり、洗濯物を入れて踏み洗いできたりします。
・ファスナーつきプラスチックバッグ
お湯を入れて湯たんぽ代わりにするほか、スマートフォンを入れて簡易防水ケースにできます。
・食品用ラップ
皿に敷いて使えば洗わずにすみ、ケガの応急処置で巻いて使うことも可能です。
・アルミホイル
鍋に敷いて焦げの防止になるほか、丸めてタワシ代わりにできます。
・トイレットペーパー
靴の中につめて保温・乾燥に使えます。
ポータブル電源で家電を稼働させる
大規模災害により電気が止まった場合、長期にわたって不便な生活を強いられるばかりでなく、夏の熱中症や冬の低体温症など、命に危険が及ぶことも懸念されます。そこで備えておきたいのがポータブル電源です。
ポータブル電源とは、バッテリーを内蔵し、電気製品に電気を供給する機器です。災害時には非常用電源として使うことができ、機種によってはエアコンや電子レンジ、冷蔵庫など消費電力が比較的大きい家電も動かすことが可能です。
災害時に使えるポータブル電源の選び方
非常用電源としてのポータブル電源は、次のポイントに注意して選びましょう。
●在宅避難が可能かどうか
在宅避難が可能な人は、消費電力の大きい家電を使うことも想定し、高いスペックの機種の検討も可（家計と要相談）。避難所生活になりそうな人は、軽量で持ち運びがラクな機種を選びましょう
●急な停電に対応しているか
停電時、電源が自動的にポータブル電源に切り替わる機能がついた機種がおすすめです。
●重さは最大でも10kg程度
高齢者や子どもでも扱えるものがよいでしょう。
●クルマのシガーソケットから充電できるか
ストレスの多い避難所を避け、クルマでの避難生活をする場合に役立ちます。