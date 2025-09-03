地震や洪水などが発生したとき、電気やガスなどのライフラインが止まる可能性もあります。そんなときに役立つ「必須アイテム」についてお伝えします。教えてくれたのは、元大阪市消防局職員で防災アドバイザーのタイチョーさんです。

※この記事は『大地震・津波・集中豪雨が起こったそのときにNG行動がわかる防災事典』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集しています

【写真】夏冬は必携！ポータブル電源

ライフラインが止まることを想定した備えは？

大規模災害時は、ライフライン（電気・ガス・水道）や生活物資の供給がストップする事態が想定されます。次のような備えが必要です。

●自宅避難の必須アイテム

備蓄の目安は、最低3日間×家族の人数分。できれば1週間分用意できるとよいでしょう。

＜自宅避難用で備蓄しておきたいもの＞

●目からウロコのお役立ちアイテム

飲料水：1人1日3L×人数分 食品：主食系のほかに、サバ缶やツナ缶、フルーツ缶などの缶詰、離乳食。カップラーメンなど炭水化物にかたよらないようにします。 生活用水：1人1日10〜20L×人数分。お風呂に水をいつも張っておき、水道水を入れたポリタンクを用意します。 ポータブル電源：スマホ、照明器具、そのほかさまざまな家電を利用できます。暑さ 寒さ対策も可能。 カセットコンロ・ガスボンベ：ボンベは1人1週間で6本が目安

さらに、災害時に活躍する万能アイテムもご紹介します。

・マチつき万能ポリ袋

食材を入れて湯せん調理に使ったり、洗濯物を入れて踏み洗いできたりします。

・ファスナーつきプラスチックバッグ

お湯を入れて湯たんぽ代わりにするほか、スマートフォンを入れて簡易防水ケースにできます。

・食品用ラップ

皿に敷いて使えば洗わずにすみ、ケガの応急処置で巻いて使うことも可能です。

・アルミホイル

鍋に敷いて焦げの防止になるほか、丸めてタワシ代わりにできます。

・トイレットペーパー

靴の中につめて保温・乾燥に使えます。

ポータブル電源で家電を稼働させる

大規模災害により電気が止まった場合、長期にわたって不便な生活を強いられるばかりでなく、夏の熱中症や冬の低体温症など、命に危険が及ぶことも懸念されます。そこで備えておきたいのがポータブル電源です。

ポータブル電源とは、バッテリーを内蔵し、電気製品に電気を供給する機器です。災害時には非常用電源として使うことができ、機種によってはエアコンや電子レンジ、冷蔵庫など消費電力が比較的大きい家電も動かすことが可能です。

災害時に使えるポータブル電源の選び方

非常用電源としてのポータブル電源は、次のポイントに注意して選びましょう。

●在宅避難が可能かどうか

在宅避難が可能な人は、消費電力の大きい家電を使うことも想定し、高いスペックの機種の検討も可（家計と要相談）。避難所生活になりそうな人は、軽量で持ち運びがラクな機種を選びましょう

●急な停電に対応しているか

停電時、電源が自動的にポータブル電源に切り替わる機能がついた機種がおすすめです。

●重さは最大でも10kg程度

高齢者や子どもでも扱えるものがよいでしょう。

●クルマのシガーソケットから充電できるか

ストレスの多い避難所を避け、クルマでの避難生活をする場合に役立ちます。