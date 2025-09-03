リン酸鉄リチウムイオン電池ブランド「LiTime」、「楽天スーパーセール」にて割引キャンペーン実施中

　香港のStarryseaは、楽天市場にて9月3〜11日に開催されている「楽天スーパーセール」において、リン酸鉄リチウムイオン電池のブランド「LiTime（リタイム）」の割引キャンペーンを実施している。

クーポン適用で特別割引



　「楽天スーパーセール」にて行われている割引キャンペーンでは、時間および先着30名限定の10万円以上の購入で、特別割引を適用する（クーポンコード：WQR4-CLYW-57GY-BKM4）。

　あわせて、全商品が対象となる、無条件で使えるクーポンクーポンコード：SQR7-E2CW-49Z1-LIMU）や、充電器などのアクセサリーをおトクに購入可能なクーポンクーポンコード：JRAO-WADF-6LVG-AELM）、セット商品が特別価格になるクーポンクーポンコード：ITEA-LHEL-OKEA-MFHF）も用意している。

　さらに、ポイント10倍キャンペーンも行われる。

　なお「楽天スーパーセール」期間中は、ポイント還元率が10〜15％になる「スーパーDEAL」も同時開催されている。

　同キャンペーンにおける超目玉商品は以下の通り。