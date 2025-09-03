【ワンパンマン】第3期は10月5日（日）から！ JAM Project feat.BABYMETALの主題歌も初公開
『ワンパンマン』第3期の放送情報、スタッフ、キャスト詳細が公開された。放送は10月5日（日）からテレ東系列ほかにて。また、キービジュアル最強VS最恐Ver.＆オープニング主題歌番宣CMが公開、初回は中尾隆聖（ワクチンマン役）ナレーションの第3期放送開始記念特番の放送が発表された。
＞＞＞15秒番線CMのカットや全身イラストなどをチェック！（写真40点）
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3400万部（2025年8月時点／紙・電子合計）を突破。
アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。
このたび、アニメ第3期が2025年10月5日（日）からテレ東系列ほかにて放送開始されることが発表された。
本発表にあわせ、ヒーローと怪人が向かい合うキービジュアル（最強VS最恐Ver.）とJAM Project feat.BABYMETALのオープニング主題歌『Get No Satisfied ！』が初公開となる15秒番宣CMが公開された。
また初回放送の10月5日には、第1期第1話に登場した印象深い怪人であるワクチンマン役の中尾隆聖ナレーションによる、第3期放送開始記念特番「一撃でわかる！TVアニメ『ワンパンマン』第2期マジ振り返り！」が放送される。第2期の内容を30分で一気に振り返る総集編となっている。
さらに、公開済みのヒーロービジュアル＆怪人ビジュアルの全身イラストも一挙公開された。
第3期の放送は10月5日、お楽しみに。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
