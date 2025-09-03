【名探偵コナン】OUTDOOR PRODUCTSのデイパックに5人のキャラが登場！
『名探偵コナン』より、5人のキャラと印象的な鍵穴アイコンをモチーフに、内側のポケットには ”名シーン” をあしらったファン必見のOUTDOOR PRODUCTSデイパックが登場。小学館公式総合通販サイト LIFETUNES MALL（ライフチューンズモール）にて販売開始された。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
そんな『名探偵コナン』より、バッグブランド「OUTDOOR PRODUCTS」から新作バッグ5種が発売中だ。
本商品は、江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、降谷零、ジンの各キャラクターをモチーフとしたデザインとなっており、作中の印象的な ”名シーン” を細部にまで落とし込んだ、ファン必見のアイテムだ。
バッグのフロントには鍵穴アイコンと、それぞれのキャラクター名を刺繍。シンプルで普段使いしやすく、それでいてキャラクターの個性をさりげなく主張した大人っぽいデザインに仕上げている。
内ポケットには、それぞれのキャラクターにまつわる印象的な原作コマをプリント。作中で心に残るセリフやシーンが、バッグを開けたときにそっと現れる仕様。
前面ポケット部分に、キーホルダーやぬいぐるみを取り付けられるDカンが追加されているので、付属するアクリルキーホルダーと合わせ、お手持ちのグッズをたくさん付けて楽しめる。
各バッグにはそれぞれのキャラクターの名シーンを切り取ったアクリルキーホルダーを同梱。バッグに装着しても、単体で使用しても楽しめるファン心をくすぐる付属品だ。
推しのキャラ、お好きなカラーのデイパックで、さりげなく『名探偵コナン』の名シーンと過ごそう。
（C）青山剛昌／小学館
