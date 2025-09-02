サンリオの人気キャラクター「シナモロール」がもし違う世界で生きていたら…というコンセプトで生まれた「アイシナモロール」は、自分の心と体を大切にする「ご自愛」マインドを象徴するキャラクターとして共感を集めています。今回、書籍『アイシナモロールと“一緒にご自愛”』の監修者で心理カウンセラーの中島輝さんが、「自分を信頼できる感覚」をもつための5つの心がけを紹介します。

挫折したときも自分自身で立ち直るために

「私なんて」

「これで本当にいいのかな？」

「こんな自分で申し訳ない」

「私のがんばりがたりないせい」

こんな言葉が口グセになっているのは、「自分を信頼できる」感覚がなくなってきているサインです。そんな人は、「根拠のない自信」という言葉に、抵抗をもつ人もいるかもしれません。でも、根拠がなくて全然OK！ 「私には自信がある！」と思うことが根拠になって、自信をつくることができるようになるのです。

「自分を信頼できる」感覚があれば、挫折したときも自分自身で立ち直り、ふたたび立ち上がれるように。どんな困難な状況でも、人生をきり開けるでしょう。

また、自分の選択を信じられるので、直感力が鋭くなります。

自分の可能性は無限大！ 次から次へと挑戦に踏みだすためにも、自分を信頼する力を育てていきましょう。

心がけ1：「根拠のない自信」を大切にする

私たちが感じることは、すべて自分自身がつくり出しています。勇気がなければ、勇気をつくればいい。自信がないなら、自信をもてばいいのです。

アメリカの思想家の言葉に、「根拠のない自信こそが絶対的な自信である」というものがあります。

社会的地位や能力などを根拠とする自信は、その「根拠」を失ったら、揺らいでしまうかもしれません。

でも、根拠のない自信は、そのままの自分でも揺らぎません。ありのままの自分に自信がもてているとき、その自信はとても強い力になります。

自分の心に「なんとなく、できそう」「やれる気がする」「おもしろいことになりそう！」という考えが浮かんだら、根拠がなくても大事にしてみてください。

自分をまず信じることは、決して簡単ではありません。それでも信じることで自信が生まれ、行動が変わっていきますよ。

心がけ2：「もう、やーめた！」と言ってみる

考えても仕方ないとわかっていても、頭のなかから消えずにグルグルしている悩みってありますよね。そういうときは「もう、やーめた！」と口に出して言ってみましょう。

これは、心理療法の現場で使われている「脱フュージョン」というテクニックです。

「フュージョン」とは「融合」「混ざり合う」という意味。人の感情はポジティブとネガティブが混ざり合った（フュージョンした）状態にあります。「脱フュージョン」とは、混ざった感情のなかから、負の感情をきり離すことを指しています。

「もう、やーめた！」と言うだけでもいいのですが、モヤモヤを紙に書き出して、それを見ながら言ってみると、より負の感情とさよならしやすくなります。

さらにミュージカルっぽく歌うと、より効果があります。自分で自分に思わずフフッと笑ってしまうくらい、コミカルかつ情熱的に歌いあげてみましょう！

心がけ3：その悩みが本当に「自分の問題」か考えてみる

今、あなたが抱えている課題や悩みはどんなものですか？

それって、「自分の問題」でしょうか？ もしかして、「相手の問題」で悩んではいないでしょうか。

アドラー心理学には、「自分の課題」「他人の課題」という考え方があります。たとえば「上司が忙しくて相談の返事がない」「家族がイライラしていて当たりがキツい」といったことに悩んでいるとき、悩みを仕分けていきます。「最終的にどっちの責任？」と、責任の所在をはっきりさせていくようなイメージです。

「他人の課題には踏みこむ必要がない」というのが、アドラーの教えの基本です。仕分けた結果、自分側に問題がないとわかったら、その悩みは考えても仕方のないものです。いったん手放してしまいましょう。

悩みでいっぱいのときほど、「これは私の課題？ ほかのだれかの課題？」と自問自答してみてください。

自分と他人がごちゃ混ぜになった課題のなかから、自分の課題を見つけ出したら、それにぐーっと集中。自分自身で解決を目指せるはずです。

心がけ4：自分と相手の間にゆるやかな線を引く

まわりの人の悩みやネガティブな感情に影響されて、自分まで参ってしまっていませんか？

ご自愛がたりていないと、「私は私、人は人」と思えなくなります。自分と他人の境目がわからなくなり、他人の悩みなのに、自分の悩みのように感情移入してしまうのです。

そんなの、疲れてしまいますよね。

相手の悩みは相手の悩みであって、あなたの悩みではありません。また、あなたがどんな助けやアドバイスをしたとしても、どう動くかは相手が決めることです。

相手の感情を自分ごとのように感じてしまいがちな人ほど、意識して「自分と相手のあいだにゆるやかな線を引く」イメージをしてください。

相手の状況や感情を、映画を見るかのようにながめましょう。あなたは寄りそうだけで、引いた線は越えません。

「冷たいと思われるかも」「せっかく相談してくれたのに薄情かも」と気に病む必要はないんです。自分と相手をはっきり分けることは、「自分を信頼できる」感覚を育むことにつながり、結果的にいい人間関係をつくれるようになっていきます。

心がけ5：自分で自分に「プラスの言葉」をかける

マイナスな言葉は、ネガティブな感情や考え方を導きます。

わかっていてもマイナスな言葉ばかりが頭をよぎってしまう…というときは、プラスの言葉に「変換」してみてください。

「私は話すのが苦手」→「私は話を聞くのが得意」

「負けず嫌い」→「向上心がある」

「飽きっぽい」→「好奇心旺盛でフットワークが軽い」

「また食べすぎた」→「おいしいものを食べられて幸せ」

「疲れたな」→「よくがんばった！」

「もうダメだ」→「なんとかなる」

「私なんて」→「私だからこそ」

こういったポジティブな変換を、心理学の世界では「リフレーミング」と呼びます。自分で自分にプラスの言葉をかけていくと、「自分を信頼できる」感覚が回復しますよ。