俳優、シンガーソングライターなど、たくさんの顔をもち、何色にも染まれる稀有（けう）な人、松下洸平さん。話題作への出演が続く忙しい日々のなかで大切にしている自分時間についてお聞きしました。

松下洸平さんインタビュー「監督からの手紙に迷いなく出演を決断

ノーベル賞作家カズオ・イシグロ原作の映画『遠い山なみの光』は、戦後まもない長崎で出会った2人の女性、悦子（広瀬すずさん）と佐知子（二階堂ふみさん）の交流を、イギリスで暮らす数十年後の悦子（吉田羊さん）の回想から描く作品。松下さんは、戦争から戻り悦子の夫となる二郎を演じます。

「石川慶監督から、『今回この作品をやるに当たってご一緒いただきたい』というとても丁寧なお手紙をいただき、悩むまでもなく、ぜひに、とお答えしました。同じく戦後の長崎を舞台にした『母と暮せば』という作品もご覧になっていただいたようで、今回の映画とリンクするところもあったのかなと。再び長崎弁でお芝居ができる喜びを感じながらも、またひとつ大きな課題をいただいたなと身が引き締まる思いでした」

二郎は心と体に傷を負いながらも無事生還。しかし、消化しきれない虚しさや苛立（いらだ）ちを、ときに家族に向けてしまいます。

「当時は、二郎のように戦後の日本でどう生きていこうか苦悩した方がたくさんいたのだろうと思います。彼は登場人物のなかで唯一、戦地を見てきた人間。激しい戦火の中に赴き、指をなくし、奇跡的に生きて帰ってきた二郎の言葉に、戦争体験者の重みや苦しみが託されていると思い、生半可な気持ちでは演じられないなと思いました」

最近のマイブームは炊き込みご飯づくり

どんなことも器用にこなす松下さんは、家事も大好き。

「よほど忙しくない限り、毎日自炊します。最近は炊き込みご飯に凝っていて、サツマイモやニンジン、鶏肉などを入れて土鍋で炊き上げた、ヘルシーなものをよくつくります」

家の中でまで丁寧となると、「自分ファースト」になれる時間などないのではと思ってしまいますが、息抜きも完璧。

「自分を甘やかす時間、あります、あります！ 本当になんてことないんですが、帰宅して家のことをすませたら、テレビの前でゴロゴロしながら録画した番組を観たり、SNSをチェックしたり…。でも丸一日オフができたら、やっぱり仕事のために使いたいですね。先々の仕事のことを考えたり、語学を学んで海外の仕事に備えたい。僕にとっては、それがなによりの安心材料になるんです」