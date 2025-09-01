山本は7回4安打1失点、自己最多タイ10奪三振

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は8月31日（日本時間9月1日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で7回4安打1失点と好投。無四球で自己最多タイ10三振を奪う力投を見せた。決め球のスプリットに注目が集まっている。

スプリットを自在に操った。5回1死でラウラーから奪った空振り三振ではボールゾーンへスッと落とし、6回1死のマルテの見逃し三振でツーシームのように曲がりながらストライクゾーンへ。リーグ屈指の強打者のお手上げの様子だ。

この日の10奪三振のうち、変幻自在のスプリットで6つの三振を奪った。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は「ヤマモトの邪悪な92マイル（約148.1キロ）のスプリット」などと山本のスプリットを3度も投稿。ストンと落とすスプリットにはファンから「これはヤバい」「このスプリットはただ落ちるだけでなく消えるのだ」。曲がって落ちるスプリットには「ツーシームのように見える」「シンカーぽくも見えるけどスプリットだったのかよ……!!」などとコメントされた。

2番手スコットが3点差を同点とされたため、12勝目はならなかった。それでも、ロバーツ監督は「スプリットを意識させるためには、低めに速球を投げられないといけない。そうなると（相手打者は）タフに感じる。（加えて山本には）高めに速球、カーブがある。今日は明らかにスプリットの感触が良かった」と山本の魔球に目を細めていた。（Full-Count編集部）