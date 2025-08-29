ESSEonlineで2025年7月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

「なにを着ても、なんだかしっくりこない」。そんな日はありませんか？ そんなとき、新しい服を買わなくても、今あるもので気分を変えることができる、と教えてくれたのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方のヒントを発信しているライフさん。今回は、手もちのスカーフを“巻くもの”ではなく、“服の一部”として使ってみる着こなしアイデアを教えてもらいました。

※ 記事の初出は2025年7月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

スカーフを“着る”ようにまとう、新しいおしゃれ習慣

年齢を重ねると、どんな服を着ても、なんとなく「似合っていない気がする」日が増えてきます。それは、体型や顔つきが少しずつ変化するだけでなく、心のなかにも変化が訪れているからかもしれません。

そんなとき私は、クローゼットの中から一枚のスカーフを取り出します。

似合うものが少しずつ変わってきた今、スカーフはただ巻くだけのアイテムではなく、まるで服のように楽しむことで、装いに新鮮さをもたらしてくれます。

さらに、そうすることで「自分らしさ」も表現できるのです。

そう気づいたときから、スカーフが暮らしのなかの楽しみになりました。

１：羽織るだけでおしゃれに見える「ボレロ風」

スカーフの左右の端をひと結びにして輪をつくります。

その輪の中に両腕を通せば、ふんわりと肩にかかるボレロのようなシルエットに。無地のワンピースやTシャツの上に重ねるだけで、印象がぐっとやわらかく、華やかになります。

夏の冷房対策にも便利です。

※ポイント：大判の正方形スカーフが扱いやすく、動きやすさもアップ。

2：腰に巻くだけで決まる「巻きスカート風」

大きめのスカーフの一辺を腰に当て、両端を前または横で結ぶと、ラップスカートのような仕上がりに。

3：三角形に折ってコーデのポイントに

スカーフを三角に折り、長辺を腰に当てて両端を結びます。斜めのラインが軽やかで、リゾート風の装いにもぴったり。

※ポイント：タンクトップやレギンスに重ねるとバランスよくまとまります。

4：「チューブトップ風」で大胆アレンジも楽しめる

スカーフを上半身に巻きつけて、トップスのように見せます。スカーフの一辺の左右を後ろで結び、体に沿わせます。

そのあと、下の角を腰の位置で結び、全体を整えるとチューブトップ風に。

5：リゾートで試したい「ホルターネック風」

スカーフの一辺をゆるくひと結びにし、両端を引っ張って細長くします。

そのまま首に掛けて後ろで結び、下の部分を腰でもう一度結ぶと、ホルターネック風に。

6：ワンピースの胸元で結んで華やかに「クロス風」

大判のスカーフを使って、ワンピースの上からチューブトップ風に重ねるアレンジです。

1．スカーフの一辺を胸元に当て、左右の端を交差させるようにして前で結びます。

2．結んだあとは、結び目をくるっと後ろ側に回します（このとき、背中で軽く整えるように）。

3．胸元の布をふわっと広げたり、柄の位置を調整すると、より立体感のある印象に仕上がります。

60代、スカーフを着こなすことで見つける私らしさ

スカーフは、ただ巻くだけのものではなく、着こなしの幅を広げてくれる頼もしい存在。今ある服にひと工夫加えるだけで、装いに新鮮さが生まれ、気持ちまで明るくなります。

年齢を重ねた今だからこそ楽しめるアレンジで、普段の装いに彩りと“私らしさ”を添えてみませんか？