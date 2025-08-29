『プリンセッション・オーケストラ』第21話 かえでの、アリスピアンに対する深い愛情
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第21話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第21話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第21話「壊す力、守る力」＞
お菓子作り動画の撮影にもだんだんと慣れてきたみなも。そこに闖入してきたのは、クッキングアイドル佐藤かえででした。同じ趣味を持つ女の子同士、みなもはかえでと話を弾ませます。そしてかえでの、アリスピアンに対する深い愛情を知るのでした。そんな矢先、ドランが出現します。
＞＞＞第21話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
