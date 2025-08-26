¡ÚGU¡ßÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Û¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡Ù¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¸¡¼¥æ¡¼¤Ë¤Æ¡¢¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤È6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¸¡¼¥æ¡¼Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡Ù¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡Ù¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎGU¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬³«È¯¤·¤¿1992Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤¤¤³¤à¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¤Ç¡¢Å¨¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤ÆÊÑ¿È¤¹¤ëÆÃµ»¤ò¤â¤Ä¥«¡¼¥Ó¥£¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ç´Ý¤¤¤½¤ÎÍÆËÆ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¡¼¥à¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Õ¥§Å¸³«¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡Ù¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥¹¥Ô¡¼¥¦¥Ã¥º¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÖUNDER THE WHISPY WOODS ¡É¥¦¥£¥¹¥Ô¡¼¥¦¥Ã¥º¤Î¿¹¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤ä¡¢¥¦¥£¥¹¥Ô¡¼¥¦¥Ã¥º¤Î¤ê¤ó¤´¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ó¥£¤ä¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤Î»É½«¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÅ¸³«¡£
¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ä¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤È¡¢¤ª¤Ò¤ë¤Í¤¹¤ë¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¸¥ã¥«¡¼¥ÉÊÁ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤Æ¥¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ä¡¢Âç¿Í¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥°¥Ã¥º¤â¡£¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤È¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊC¡Ë Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
