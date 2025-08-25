【MGSDデスティニーガンダム】 2026年2月 発売予定 価格：4,950円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MGSDデスティニーガンダム」の情報を公開した。発売は2026年2月を予定しており、価格は4,950円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より、シン・アスカが搭乗するMS「デスティニーガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「MASTER GRADE SD（MGSD）」で商品化したもの。

今回8月25日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」にて本製品を初公開しており、様々なシリーズで立体化されている「デスティニーガンダム」だが、光の翼は大きく表現されているほか、手甲のビームシールド発生器なども「MGSD」ならではの技術が盛り込まれている。

【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！】

(C)創通・サンライズ