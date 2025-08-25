「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より「デスティニーガンダム」が「MGSD」シリーズに登場！ 2026年2月発売予定【#ガンプラ45周年記念スペシャル配信】
【MGSDデスティニーガンダム】 2026年2月 発売予定 価格：4,950円
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MGSDデスティニーガンダム」の情報を公開した。発売は2026年2月を予定しており、価格は4,950円。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より、シン・アスカが搭乗するMS「デスティニーガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「MASTER GRADE SD（MGSD）」で商品化したもの。
今回8月25日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」にて本製品を初公開しており、様々なシリーズで立体化されている「デスティニーガンダム」だが、光の翼は大きく表現されているほか、手甲のビームシールド発生器なども「MGSD」ならではの技術が盛り込まれている。【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！】
【#ガンプラ 情報解禁】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) August 25, 2025
8月27日(水)予約開始するガンプラ新商品を一部先行公開📢
MGSDデスティニーガンダム
発売予定：2026年2月
価格：4,950円(税10%込)
▼本日17：00より配信予定の番組内で紹介▼https://t.co/jfiMZVJkfk#ガンダム #seed #seedシリーズ #MGSD #ガンダムSEED #g_seed pic.twitter.com/RisnvU39Xt
(C)創通・サンライズ