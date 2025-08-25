ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¡¢¾¾²¬çýÍ¥¡Ö¤¢¤Ð¤Ð¡¢¤¢¤Ð¤Ð¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¡¢¤¢¤ì¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡¢¤¸¤ã¤ó¡©¡×
½÷Í¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡×¡ÊTBS PODCAST¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î¡¢¤¢¤ì¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡¢¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¡Ê2024Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾²¬çýÍ¥¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤ÈÂìÂô¥«¥ì¥ó¤Î3¿Í¤Ç°ìÇñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÂìÂô¤¬Àè¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢¾¾²¬¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¤ËÅÄÃæ¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÃæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¤¢¤Ð¤Ð¡¢¤¢¤Ð¤Ð¡¢¤¢¤Ð¤Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ä¤Î¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ü¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤«¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤Î¼Ì¿¿½¸¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤¢¤ì¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡¢¤¸¤ã¤ó¡©¤½¤ÎÌë¤Ã¤Æ¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
