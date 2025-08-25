¡Ú¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ß¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¥³¥é¥Ü·èÄê¡ª
¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Á´5¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Ä¶µ®½Å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¢¤½¤ÎÂ¾´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶áÆüÃæ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥¢¥¤¥¢¥¤¥Ö¥ì¥¹¤Ç¥²¥Ã¥È¢ö¤ª¤Ç¤«¤±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö ¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¤â¤é¤¨¤ë¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥¢¥¤¥¢¥¤¥Ö¥ì¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ç¤ª²ñ·×¤ÎºÝ¤Ë¥ß¥é¥¯¥ë¥¢¥¤¥¢¥¤¥Ö¥ì¥¹¤òÄó¼¨¡ÜÀÇ¹þ3000±ßËè¤Î¤ª²ñ·×¤Ç¡Ö¥¥ß¤È¤ª¤Ç¤«¤±¢ö¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
²Ä°¦¤¤¥×¥ë¥ê¥ó¡õ¥á¥í¥í¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ö¥ì¥¹¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í¡ª
¡ÊC¡Ë2025 ±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢öÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
