「オオタニは健康じゃないか！」大谷翔平の“慎重な起用法”に不満爆発！　元MLB戦士が球界の風潮を疑問視「我慢できない」

ロッキーズ戦で痛烈なライナーを受け、苦悶の表情を浮かべる大谷(C)Getty Images

大谷翔平の投打二刀流を支える上で、慎重かつ綿密な計画を遂行するドジャース。23年オフに10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）を投資したメガスターの扱い方が正しいのか否か――。起用法を巡って異論が噴出した。

キッカケとなったのは、現地時間8月20日に敵地で行われたロッキーズ戦での交代劇だった。この試合で先発登板した大谷は4回に右太ももを痛烈なライナーが直撃するアクシデントに見舞われ、8回に大事を取って交代。本人は「今の段階では大丈夫」と語ったが、翌日の試合は産休制度に相当する「父親休暇リスト」に入った4月18、19日以来の欠場となった。

デーブ・ロバーツ監督をはじめとする首脳陣は、身体の負担と怪我を誘発するリスクを懸念し、本人を説得した上で「休養」を命じたに過ぎなかった。しかし、この策に米球界のOBから「なぜ休ませるんだ」と疑問の声が上がった。

声の主は、かつてレッドソックスでプレーした強打者ケビン・ミラー氏だ。歯に衣着せぬ解説で人気を博する彼は、自身がMLB公式ネット局『MLB Network』の番組「MLB Central」で「今は、選手のことじゃなくて、とにかく怪我を心配する時代だ。やれ怪我だの、投球制限だの、また怪我だのと、そんなことばっかりだ」と吐露。大型契約を台無しにするリスクを考慮し、選手に制限を設ける球界全体の風潮をくさした。