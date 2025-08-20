気になるものを買っていると、気づけば部屋内に収まりきらなくなった…という経験はありませんか？ そこで、収納内をすっきり保つ考え方とおすすめの収納グッズを、整理収納コンサルタントの本多さおりさんに教えてもらいました。

ものは増えるから、微減の術を活用

ものというのは、無防備にしているとどんどん家に入ってきます。だって外には安くていいものがたくさん売られているから。物欲に抵抗して「家のなかに同じ役割のものがないか」「収納に入るか」などと考えるより、買ってしまう方がずっとラクだから。

【写真】本多さおりさんのカトラリー収納

私は服を買うとき、服を選ぶ頭の端で「家にある手放す服」を思い浮かべています。1枚買うなら、2枚手放す。2枚買うなら、3〜4枚手放す。こうして微減していかないと、家のなかはどんどんものであふれて管理でアップアップしてしまいます。

減らしてから買い物に出かけることも

買いに行く前に、減らしてから出かけることも多々あります。服の1枚1枚と向き合い、ほぼ着なくなった理由を「シワになるから面倒」「毛玉がすぐつく」と分析しながら手放していきます。すると、買いに行ったときに「シワになりそうなもの」「毛玉のつきそうなもの」は選ばなくなる。同じ過ちをおかさなくなるのです。

また買いに行く前に点検することで、「肌着が多すぎる」「シンプルな長袖カットソーがない」など買うべきターゲットを絞り込んでいけます。反省点と現状を踏まえ、買い物視点をクリアにしていくことができるのです。

●「買う量以上に減らす」意識をもつ

微減の時間は、反省会。ものと向き合い、減らしてから買い物に行くのはおすすめの方法。衣類に関して言えば、衣替えはその絶好のチャンスです。ほかにも器、オモチャ、本、調理ツールなどもいつの間にか増えがちなものたち。「買う量以上に減らす」意識をもっていると、収納内をすっきり保てます。

本多家で愛用している収納アイテム3つ

ものを減らしたあとは、部屋をすっきり見せる収納法も大切。そこで、愛用している収納アイテムを紹介します。

●浅い引き出しがベスト

小1と小3男児の下着とパジャマは、脱衣所の「ポリプロピレンクローゼットケース小」に（画像1枚目）。内寸の高さは12.5cmで、兄弟の肌着を4つ折り、パジャマをロール状にするとちょうどよいサイズ。

●ワゴンとダイニングテーブル

以前は子どもの衣類をクローゼット内でまとめていたワゴン。今はダイニングテーブルの横で文具や植物に活躍しています。小ぶり、細身でスペースを圧迫しない「バスケットトローリースリム」（山善）。

●カトラリーは立てて収納

100円ショップの「タワーペンスタンド」と「ポリプロピレンコットン・綿棒ケース」（無印良品）にカトラリーを入れて、深さ18cmの引き出し空間を有効活用。斜めになるので取り戻しもしやすいです。

※この記事は『あなたを動かす 片付けの切り札』（大和書房刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集しています