『超合金 マッハGoGoGo マッハ号』約1／18スケール＆特殊機能7種を完全再現！
夢の車マッハ号が『超合金 マッハGoGoGo マッハ号』としてやってくる！ 約1／18スケールで7つの特殊機能を完全再現したスペシャルアイテムをご紹介しよう。
☆特殊機能も再現した『超合金 マッハGoGoGo マッハ号』イメージをチェック！（写真3点）＞＞＞
バンダイの「TAMASHII NATIONS」玩具シリーズ「超合金（R）」より、『超合金 マッハGoGoGo マッハ号』が登場！ 2025年9月から店頭販売が開始される。
『マッハGoGoGo』は1967年4月〜1968年3月に放送されたタツノコプロによるアニメーション作品。
少年レーサー三船剛が7つの特殊機能を搭載したレーシングカー・マッハ号に乗り、世界の大地を駆け抜ける。ダイナミックなカーアクションを軸に、サスペンスやロマンスも盛り込んだ、海外でも今なお根強いファンを持つカーレースアクションだ。
そんな世界一著名なスーパーカーと言っても過言ではない、『マッハGoGoGo』の「マッハ号」が、このたび秘密機能を装備して超合金化！
本アイテムにはオートジャッキ、ベルトタイヤ、カッター装置、ディフェンサー、イブニングアイ、フロッグ装置、ギズモ号の7つのギミックが搭載されている。
さらに、主人公「三船剛」とヒロイン「志村ミチ」のフィギュアも付属。
ふたりが乗った、約1／18スケール相当（全長約270mm）のファン待望完成品モデルとなっている。
剛とミッチを乗せてGoGoGoしよう！
※「超合金」は株式会社BANDAI SPIRITSが展開する商品ブランドです。
※記載の情報は日本での発売情報です。各国での販売状況は販売エリア情報でご確認ください。
（C）タツノコプロ
