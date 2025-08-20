³¤³°ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¦ºâÉÛ¤Ê¤ÉÈÎÇä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ö¶ÈÄä»ß
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê³ô¡Ë¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§981966117¡¢»ñËÜ¶â1²¯±ß¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÎ¾¹ñ4-31-11¡¢ÂåÉ½¶â»ÒË»á¡Ë¤Ï¡¢8·î19Æü¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢»ö¸å½èÍý¤ò¶¶ÅÄÀ¬·ûÊÛ¸î»Î¡Ê¥é¥¤¥¸¥ó¥°Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ1-5-2¡¢ÅÅÏÃ03-6228-6822¡Ë¤Û¤«3Ì¾¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¼«¸ÊÇË»º¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë°Õ¸þ¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢1923Ç¯¡ÊÂçÀµ12Ç¯¡Ë11·îÁÏ¶È¡¢92Ç¯¡ÊÊ¿À®4Ç¯¡Ë4·î¤ËË¡¿Í²þÁÈ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¼Ò¤Î¤Û¤«¡¢ÀÄ»³¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡Ë¡¢Âçºå»ÙÅ¹¡¢»¥ËÚ±Ä¶È½ê¡¢Ê¡²¬±Ä¶È½ê¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡Êºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¡Ë¤ò¹½¤¨¡¢³¤³°ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÉÊ¤Ç¤¢¤ë³×À½¥Ð¥Ã¥°¤äºâÉÛ¤Ê¤É¤Î²·Çä¤ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¢Ìä²°¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¤·¡¢2018Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó90²¯500Ëü±ß¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÈÎÇäÀè¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä¾®ÇäÅ¹¤ÎµÙ¶È¡¢»þÃ»±Ä¶È¤Î±Æ¶Á¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¾¯¡£2019Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ3¥«½ê¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤ËÄ¾±ÄÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯3·î´ü¤ÎÇ¯Çä¾å¹â¤ÏÌó58²¯6100Ëü±ß¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¡¢Ìó3²¯2800Ëü±ß¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉéºÄ¤Ï2024Ç¯3·î´üËö»þÅÀ¤ÇÌó21²¯5500Ëü±ß¤À¤¬¡¢ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
