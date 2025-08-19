【ドラえもん】“王冠＆どら焼き” のオリジナルデザイン♪ 新作グッズ＆タンブラープレゼントも！
ドラえもんオフィシャルショップ「ドラえもん未来デパート」に、豪華な王冠を被って大好物のどら焼きを手にした、オリジナルデザインをモチーフにした「バースデイ2025」新作グッズがやってきた。タンブラーのプレゼントキャンペーンも開催される！
世界初のドラえもんオフィシャルショップ「ドラえもん未来デパート」にて、豪華な王冠を被って大好物のどら焼きを手にした、オリジナルデザインのドラえもんをモチーフにした新商品4種を2025年9月3日（水）よりリリースされる。
また、新商品の発売に合わせ、お買い上げ特典として「ドラえもん未来デパートオリジナル 真空ステンレスサーモタンブラー ドラえもん バースデイ2025」のプレゼントキャンペーンも開催される。
9月3日は、ドラえもんのお誕生日。今年のバースデイグッズをご紹介していこう！
今年の「ドラえもん未来デパート」オリジナルバースデイグッズは、豪華な王冠とふわふわのマントを身に着けたドラえもんの「ぬいぐるみ」をはじめ、大好物のどら焼きを手にして満面の笑みを浮かべるオリジナルデザインのドラえもんを使用した「ピンズ」と「ポストカード」のほか、ドラえもん未来デパートお台場店限定で購入可能な「切手」がラインナップ。
ポストカードにはキラキラの箔押し加工を施したり、ピンズの王冠部分はラメとストーンをあしらったりと、お祝いムードにぴったりのアイテムが勢揃い♪
さらに「ドラえもん未来デパート」と「ドラえもん未来デパートオンライン」、「THE DORAEMON STORE」にて、ドラえもん バースデイ2025アイテムを含めて商品を7000円（税込）以上購入すると「ドラえもん未来デパートオリジナル 真空ステンレスサーモタンブラー ドラえもん バースデイ2025」がプレゼントされるキャンペーンも開催！
1会計につきおひとつのお渡しとなっており、「ドラえもん未来デパートオンライン」では、2025年9月3日（水）11：00以降のご注文分からが対象なのでご注意を。
ぜひドラえもん未来デパートオリジナル商品をそろえて、ドラえもんのお誕生日をお祝いしてくださいね♪
☆王冠とどら焼きケーキが可愛いバースデイグッズイメージをチェック！（写真11点）＞＞＞
（C）Fujiko-Pro
