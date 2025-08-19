画像はコミックDAYS「いけない!ルナ先生R」のページ（https://comic-days.com/episode/2550912965401934501）より

【94話】 8月19日 公開

講談社は8月19日、ぼーかん氏（マンガ）と上村純子氏（原作）によるマンガ「いけない!ルナ先生R」第94話「職業体験2」をコミックDAYS等で公開した。

なお最新話になる第95話「職業体験3」も公開されている。コミックDAYSでの価格は50ポイント。

本作はぐうたら高校生・わたるが立派な大人になれるよう、真面目でちょっと天然なルナ先生がやさしくエッチな個人授業を行なうという作品。

第94話では、引き続きみかん農家での職業体験に備えたレッスンが続く。今度は収穫したみかんを仕分ける方法を、ルナ先生が自ら仕分けローラーに乗って実践する。

現在コミックDAYSではこの第93話「職業体験1」などが無料で公開されている。

【いけない！ルナ先生R】

