ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖººÄê¡×¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤«¤éººÄê³Û¤ò¼è¤ê¡¢°ìÈÖ¹â¤¤¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ë°ÍÍê¤·¤è¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°Â°×¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¡¢ÇäµÑ¼ºÇÔ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¹â¤¹¤®¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄã¤¹¤®¤ëººÄê³Û¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡Ö°ÆÁ¶È¼Ô¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿®Íê¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÉÔÆ°»º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢±×»³¿¿¤µ¤ó¤ÈÂ¼ÅÄÍÎ°ì¤µ¤ó¤¬¡¢ººÄê»þ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤3¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È①¡§ººÄê¶â³Û¤Î¡Öº¬µò¡×¤ÏÌÀ³Î¤«¡©
ººÄê¤ÇºÇ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡Öº¬µò¡×¤Ç¤¹¡£
•¹â¤¹¤®¤ëººÄê¡Ê¹âÃÍÍÂ¤«¤ê¡Ë¤Î¥ï¥Ê
Çä¼ç¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÁê¾ì¤è¤ê¹â¤¤ººÄê³Û¤òÄó¼¨¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ç¤¹¡£Çä¼ç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤Ê¤é¡×¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇä¤ì¤º¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃÍ²¼¤²¸ò¾Ä¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÇäµÑ´ü´Ö¤¬Ä¹°ú¤¡¢»Ô¾ì¤Ç¡ÉÇä¤ì»Ä¤êÊª·ï¡É¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¡¢Áê¾ì¤è¤ê°Â¤¯¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
•Äã¤¹¤®¤ëººÄê¤Î¥ï¥Ê
µÕ¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÁá¤¯Çä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÔÅö¤ËÄã¤¤ººÄê³Û¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êª·ï¤Î·çÅÀ¤Ð¤«¤ê¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤³¤Î²Á³Ê¤¬¸Â³¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÇä¼ç¤ÎÉÔ°Â¤òÀú¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎººÄê³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÏÀÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¸½ºßÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤ÎÊª·ï²Á³Ê¡Ê¹¹ð²Á³Ê¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ®Ìó¤·¤¿²Á³Ê¡Ê¼ÂÇä²Á³Ê¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤ÎÊª·ï¤È¾ò·ï¡Ê³¬¿ô¡¦Êý³Ñ¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¾õ¶·¤Ê¤É¡Ë¤¬ËÜÅö¤Ë¶á¤¤»öÎã¤ò´ð¤Ë¡¢¼þÊÕ¤Î¶¥¹çÊª·ï¤Î¾õ¶·¤Þ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²Á³Ê¤Îº¬µò¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È②¡§²Á³Ê°Ê³°¤Î¡Ö¥´ー¥ëÀßÄê¡×¤È¡ÖÈñÍÑ¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡©
ÎÉ¤¤Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢ººÄê¤ÎÃÊ³¬¤Ç²Á³Ê¤ÎÏÃ¤À¤±¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£Çä¼ç¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¤ò¿¼¤¯¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ËÇä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡Ù¡Ø¤Ê¤¼Çä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î¥´ー¥ëÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÇäµÑÀïÎ¬¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¡Øº£¤ÏÇä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¿¿¤Î¥×¥í¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±×»³¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇäµÑ¤Ë¤«¤«¤ë½ôÈñÍÑ¡ÊÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¢ÀÇ¶â¡¢ÅÐµÈñÍÑ¤Ê¤É¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ»»½Ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼ê¸µ¤Ë¤¤¤¯¤é»Ä¤ë¤Î¤«¡Ê¼ê¼è¤ê³Û¡Ë¤ò¡¢½é´üÃÊ³¬¤ÇÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È③¡§Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤«¡©
ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Ï¡¢Ã»¤¯¤Æ¤â¿ô¥ö·î¡¢Ä¹¤±¤ì¤Ð1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤«¡¢¤½¤Î¡Ö»ÑÀª¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
•¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¡§ ¤³¤Á¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶È³¦¤Î´·½¬¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÂù¤µ¤º¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¼ê½ç¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£
•¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡§ ¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤«¡£Ì©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¿ÊÄ½¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£
•ÁªÂò»è¤ÎÄó¼¨¡§ Çä¼ç¤Î´õË¾¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÀïÎ¬¤äÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¡¢¶¦¤ËºÇÁ±ºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÇä½Ð²Á³Ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÇä¼çÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤ò¤¤¤«¤ËÀµ³Î¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê±×»³¤µ¤ó¡Ë
¢¡¤Þ¤È¤á¡§ººÄê¤Ï²Á³ÊÈæ³Ó¤Ë¤¢¤é¤º¡£¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥ÊーÃµ¤·¡×¤È¿´ÆÀ¤è
ÉÔÆ°»ºººÄê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²Á³Ê¥³¥ó¥Ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¼«¿È¤Î»ñ»º¤ò¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ÌÜÀè¤ÎººÄê³Û¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò´ð¤Ë¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÃÎ¼±¡¢À¿¼Â¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎÁêÀ¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÇäµÑÀ®¸ù¤Ø¤ÎºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÆ»¶Ú¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤é¤¯¤ÀÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥´ー¥ëÀßÄê¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó³«¼¨¤È¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÏÀÍýÅª¤ÊÇäµÑÀïÎ¬¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäµÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
