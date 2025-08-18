家計の味方「鶏胸」がしっとりやわらかなチャーシューに変身！ 調味料を加えて5分加熱＆5分蒸らしで簡単にできるうえ、黒コショウやニンニクが効いている味つけ。お弁当やおつまみにもぴったりの一品を、インスタグラムフォロワー109万人の料理研究家・Yuuさんに教えてもらいました。

しっとりやわらか＆パンチのある味つけ。お弁当やおつまみにも！

鶏ハムのようなしっとりやわらかな仕上がり。粗びき黒コショウとニンニクで、パンチのある味つけです！

●むね肉 de うまダレ鶏チャーシュー

【材料（8個分）】

鶏胸肉 大1枚（350g）

A［しょうゆ大さじ1と1／2 砂糖、ゴマ油各大さじ1 塩ひとつまみ 粗びき黒コショウ適量 ニンニク（チューブ）1〜2cm］



【つくり方】

（1） 鶏肉はレンジ対応の耐熱容器に入れ、皮目にフォークで数か所穴をあける。（A）を加えて全体にからめ、（この時点で下味冷凍することも可能）皮目を下にする。

（2） ふんわりラップをし、電子レンジ（600W）で5分ほど加熱する。そのまま庫内で5分ほどおいて蒸らす。

（3） 好みの大きさに切って器に盛る。

＜調理ポイント＞

・鶏肉は皮つきの方がやわらかく、仕上がりのうま味が増しますが、苦手ならとり除いてもOKです

・工程（2）のあとに汁ごとファスナーつき保存袋に入れて冷めるまで室温においておくと、より味がしみておいしくなります。その際に、ゆで卵を一緒に入れて漬けても！

・下味冷凍した場合、食べるときは冷蔵室に移して自然解凍し、工程（1）の皮目を下にするところから調理してください

＜代用できる食材＞

・鶏胸肉は鶏モモ肉でも可

・ゴマ油はほかの油でも可

・ニンニクは省いてもOK

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください

※この記事は、『15分で完成！ Yuuのラクうま究極ベスト 鶏・豚・野菜のおかず篇』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成のうえ作成しております