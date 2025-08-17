ホンダ「最強5ドアスポーツカー」に“流れるウィンカー＆光るロゴ”採用！ フルLEDの「斬新テールライト」がカッコいい！ 「シビックタイプR」無限パーツ発売！
“流れるウィンカー＆光るロゴ”採用した新「LEDテールライト」とは！
ホンダ車のカスタムパーツを手掛ける無限（M-TEC）。
2025年8月8日に「シビックタイプR」用のLEDテールライトを発売しました。
【画像】超カッコいい！ これが無限の「斬新LEDテールライト」です！（30枚以上）
新たに発売したLEDテールライトにはどのような特徴があるのでしょうか。
5ドアハッチバックタイプのスポーツカーであるシビックタイプRですが、現行モデルは2022年7月に登場。
11代目「シビック」をベースとし、「Ultimate SPORT 2.0」をグランドコンセプトに掲げ、速さと走る喜びを極めたピュアスポーツ性能を目指して開発されました。
パワートレインは、歴代最強の最高出力330馬力、最大トルク420Nmを発揮する専用の2リッターVTECターボエンジンと6速MTと組み合わせ、駆動方式は前輪駆動（FF）を採用します。
シビック タイプR用の無限パーツのコンセプトは「Extreme “R”」。“究極のタイプR”を実現すべく、無限のレーシングスピリットと、長年のモータースポーツ参戦により蓄積されたノウハウをつぎ込み、迫力あるスタイリングとした機能美を実現するパーツをラインナップしました。
今回追加で発売された「LEDテールライト」は、「シビックタイプR MUGEN Gr.B カーボンエアロボンネット」に設けられるエアアウトレットダクトの造形をモチーフに、立体的な発光面を採用し、独自のスタイルを際立たせた無限オリジナルデザインのテールライトとして開発。
フルLED化により、スポーティかつ先進的で洗練されたリアビューを演出します。
また、ポジションランプと連動して側面の無限ロゴが点灯し、デザインにアクセントが加えられました。
ウィンカーはシーケンシャルタイプと同時点滅タイプの切り替えが可能。さらに、装着することでキーレススイッチによるドアの開錠・施錠と連動したオープニング・エンディングアクション機能が追加され、高級感を演出し個性を際立たせます。
※ ※ ※
シビックタイプR用の無限LEDテールライトの価格（消費税込）は16万5000円です。
なお、このLEDテールライトは「シビック」（2021年8月以降全モデル：FL1／FL)にも装着が可能ですが、ウィンカーはシーケンシャルタイプを使用すると保安基準不適合となり、注意が必要です。