「えっ！人間より厳しい」“AI”自動車教習を記者が体験…的確な指示や補助ブレーキもAIが担当　指導員不足を解消へ　福岡・大野城市

福岡・大野城市の自動車学校でAIを導入した新たな教習を始めたという。一体どのような教習なのか？指導員不足解消の一手となるのか？記者が体験取材した。

AIが自動車教習！記者が体験

福岡・大野城市の自動車学校で撮影されたのは、「AI教習システム」だ。いま免許を取得する場が「変革」を迎えている。

AIを活用した教習システムだが、どんなものなのか実際に記者が体験した。

「いきます！」と車に乗り込み運転を始めた記者だったが…

AIが「発進前に周囲の安全を確認しましょう」と音声で注意を促す。

記者：

ごめんなさい。

開始早々、人間の指導員と同じようにAIが注意してくる。

さらに運転操作を誤ると…

AI：

直進です。その先3番の標識の奥を左折です。

記者：

うおっ！

一時停止に従わなかったことで、突如補助ブレーキが作動した。

記者：

うわぁぁぁ！いろんなものが落ちて…。

この急ブレーキでカメラが倒れ、取材班も苦笑い。

結果は「不合格判定」AIの厳しい教習指導

クランクコースで脱輪させてしまうと…

AI：

ブレーキペダルに足を置き、シフトレバーをリバースに入れてください。

記者：

これは今ブレーキがかかった状態ですね。人間よりも厳しいですね。

同乗の指導員：

厳格です。

その後、約12分間の教習が終了すると、記者の運転評価はマイナス400点で不合格だった。

記者：

わー！マイナス400点？！もう1回やりたいぐらい…。

今年から本格活用を始めたAI教習は、指導員不足の解消として期待されている。

（「イット！」 8月12日放送より）