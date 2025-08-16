「えっ！人間より厳しい」“AI”自動車教習を記者が体験…的確な指示や補助ブレーキもAIが担当 指導員不足を解消へ 福岡・大野城市
福岡・大野城市の自動車学校でAIを導入した新たな教習を始めたという。一体どのような教習なのか？指導員不足解消の一手となるのか？記者が体験取材した。
AIが自動車教習！記者が体験
福岡・大野城市の自動車学校で撮影されたのは、「AI教習システム」だ。いま免許を取得する場が「変革」を迎えている。
AIを活用した教習システムだが、どんなものなのか実際に記者が体験した。
「いきます！」と車に乗り込み運転を始めた記者だったが…
AIが「発進前に周囲の安全を確認しましょう」と音声で注意を促す。
記者：
ごめんなさい。
開始早々、人間の指導員と同じようにAIが注意してくる。
さらに運転操作を誤ると…
AI：
直進です。その先3番の標識の奥を左折です。
記者：
うおっ！
一時停止に従わなかったことで、突如補助ブレーキが作動した。
記者：
うわぁぁぁ！いろんなものが落ちて…。
この急ブレーキでカメラが倒れ、取材班も苦笑い。
結果は「不合格判定」AIの厳しい教習指導
クランクコースで脱輪させてしまうと…
AI：
ブレーキペダルに足を置き、シフトレバーをリバースに入れてください。
記者：
これは今ブレーキがかかった状態ですね。人間よりも厳しいですね。
同乗の指導員：
厳格です。
その後、約12分間の教習が終了すると、記者の運転評価はマイナス400点で不合格だった。
記者：
わー！マイナス400点？！もう1回やりたいぐらい…。
今年から本格活用を始めたAI教習は、指導員不足の解消として期待されている。
（「イット！」 8月12日放送より）