2025Ç¯¤Î°¤ÇÈÍÙ¤ê¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡Öµ´ÌÇÏ¢¡×¤Ë8·î14Æü¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢±éÉñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Êµ­¼Ô¡Ë
¡Ö²¿¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤«¡©¡×

¡Ê´ÑµÒ¤Ï¡Ë
¡Öµ´ÌÇ¡×
¡ÖÍè¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤ª¤É¤é¤Ë¤ã¥½¥ó¥½¥ó¤È¤«¡¢°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤È¤¬Ê¹¤­¤¿¤¤¡×

¡Êµ­¼Ô¡Ë
¡Öº°²°Ä®±éÉñ¾ì¡¦ÂèÆóÉô¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¾ìÂÔ¤Á¤Î¤â¤Î¤¹¤´¤¤Îó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×

14Æü¡¢¤³¤Á¤é¤Î±éÉñ¾ì¤ÎÆóÉô¤ÏÁ´ÀÊÇä¤êÀÚ¤ì¡£

¸½ºß¡¢±Ç²è¸ø³«Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¿Íµ¤À¼Í¥¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢±éÉñ¾ì¤Î³°¤Ë¤â¿Í¤ÎÇÈ¤¬¡£

¤½¤³¤ØÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²æºÊÁ±°ïÌò¤Î²¼Ìî¹É¤µ¤ó¤ÈÓÜÊ¿°ËÇ·½õÌò¤Î¾¾²¬Ä÷¾ç¤µ¤ó¡£

¡Ê²æºÊÁ±°ïÌò¡¦²¼Ìî¹É¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤âー¡ª¡ª¡×

¡ÊÓÜÊ¿°ËÇ·½õÌò¡¦¾¾²¬Ä÷¾ç¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤¯¤¾¥ª¥éー¡ª¡ª¡×

¡Ê´ÑµÒ¡Ë
¡Ö¥¤¥¨ーーー¡ª¡ª¡ª¡ª¡×

²ñ¾ì¤Ë´¬¤­µ¯¤³¤ëÁ´½¸Ãæ¤ÎÇ®¶¸¡ªµ´ÌÇ¥Õ¥£ー¥Ðー¤Ë¿´Ç³¤ä¤·¤¿Ìë¤Ç¤·¤¿¡£