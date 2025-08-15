ÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ»Ô¤Ç37.2ÅÙ´ÑÂ¬¡¢3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò
15Æü¤ÎÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüÅÄ»Ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹37.2ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹37.2ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£¤³¤Î¤Û¤«Ë¸åÂçÌî»Ô¸¤»ô¤Ç35.6ÅÙ¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤â35.3ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÅÄ»ÔÆ¦ÅÄÄ®¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤â¤³¤Î½ë¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê´Ñ¸÷µÒ¡Ë¡Ö¤È¤Æ¤â½ë¤¯¤ÆÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¸¥ê¥¸¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×
¸©Æâ¤Ï16Æü¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢5ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£