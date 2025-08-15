¡Ö¾®¾¾ÌÀ²Ðº×¤ê¡×³«ºÅ¡¡1ËüËÜ¤Î¾¾ÌÀ¤¬²Æ¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¡¡ÂçÊ¬¡¦Ë¸åÂçÌî»Ô
ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô¤Ç14ÆüÌë¡¢¤ªËß¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¾®¾¾ÌÀ²Ðº×¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÄ±à°ìÂÓ¤¬¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®¾¾ÌÀ²Ðº×¤ê¡×¤Ï¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Î³²Ãî¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¡ÖÃî¤ª¤¤¡×¤È¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëË¸åÂçÌî»Ô½ïÊýÄ®¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
14Æü¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1ËüËÜ¤Î¾¾ÌÀ¤Ë±ê¤¬¤È¤â¤µ¤ì¡¢Ä»µï¤äÊõÁ¥¤Ê¤É¤ò¾¾ÌÀ¤Ç·Á¤Å¤¯¤ë¡Ö±ê¤ÎÂ¤·Á¡×¤â¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë¡Ö²Ð¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö½ù¡¹¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤¹¤´¤¯¸¸ÁÛÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ïÊýÊ¿Ìî¤Î¸Þ¹òË¾÷¤ò´ê¤¦ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸Î¶¿¤ÎÉ÷·Ê¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£