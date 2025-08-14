【車送迎、断ったら炎上！？】頼れる夫が出張で不在の日、送迎はダレが…！？＜第3話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第3話 誰か車出せる？
【編集部コメント】
習い事の送迎は、子どもだけでなくママも乗せていくことが多いそうです。 マイさんの旦那さんは、リュウキくんがサッカーを習う前から3列シートの車を所有。大きな車なので、乗せる人数にも余裕があるそうです。マイさんの旦那さんも送迎役を進んでやってくれる性格なので、運転が苦手なマイさんも助かっていました。 しかしその旦那さんがしばらく仕事で不在になってしまい、送迎役がいなくなってしまったことで悩むマイさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
【編集部コメント】
習い事の送迎は、子どもだけでなくママも乗せていくことが多いそうです。 マイさんの旦那さんは、リュウキくんがサッカーを習う前から3列シートの車を所有。大きな車なので、乗せる人数にも余裕があるそうです。マイさんの旦那さんも送迎役を進んでやってくれる性格なので、運転が苦手なマイさんも助かっていました。 しかしその旦那さんがしばらく仕事で不在になってしまい、送迎役がいなくなってしまったことで悩むマイさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか