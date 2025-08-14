（C）石森プロ　 （C）Ｇｏ　Ｎａｇａｉ／ＤｙｎａｍｉｃＰｌａｎｎｉｎｇ

『キューティーハニー』が『サイボーグ009』の世界観をまとった、石森プロ×ダイナミック企画の公式クロスオーバーソフビフィギュアが登場！

2025年4月1日 午前8時2分に石森プロとダイナミック企画がXにて同時投稿し大反響を呼んだエイプリルフール用に企画された架空の作品ががまさかのソフビフィギュア化決定！
とあるパーティーで『キューティーハニー』の原作者である永井豪と石森プロ所属の漫画家・早瀬マサトの何気ない会話から生まれた石ノ森章太郎原作『サイボーグ009』と永井豪原作『キューティーハニー』が融合し誕生した〈サイボーグ0082〉。
このたびソフビ化が決定し、artisantoyにてお取り扱いされることが発表された。

『サイボーグ009』のコスチュームに身をまとった凛々しい顔つきのハニーは、全高約210mm。
サイボーグ戦士たちのトレードマークの長いマフラーもしっかり再現されており、胸のボタンは『キューティーハニー』らしいハート型なのがポイント♪
ドラマティックな物語を想起させる、ファン垂涎の逸品に仕上がっている。

