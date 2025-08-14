『真･侍伝 YAIBA』第19話 闇の世界から脱出できるのか！
2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分放送開始の『真・侍伝 YAIBA』。第19話のあらすじと先行カットが公開された。
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
この度、第19話「闇玉脱出特訓」のあらすじと場面カットを公開。
＜第19話「闇玉脱出特訓」＞
五右衛門から手に入れた玉の正体は、夢を持つ者を吸い込むという「闇の玉」であった。玉の中に吸い込まれてしまった刃と十兵衛は、ケロ吉という闇の世界の案内人と出会う。この世界では何でも夢を叶えられるが、何故かこの世界から抜け出すことはできないらしい。しかし、ケロ吉から闇の滝の裏側に出口があることを聞き出した刃と十兵衛はすぐに滝へと向かうが、ケロ介という河童が出口を守っているようで・・・？
＞＞＞第19話先行カットをすべてチェック！（写真6点）
脚本：待田堂子／コンテ：篠原准／演出：中原れい
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会
