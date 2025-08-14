【KIRBY COLORFUL STORE】 会期：8月14日～8月27日 営業時間：10時～20時30分（日曜日は20時まで） 会場：京王百貨店 新宿店 1階正面入口イベントスペース

京王百貨店 新宿店にて、期間限定ショップ「KIRBY COLORFUL STORE」が本日8月14日からオープンする。期間は8月27日まで。

本ショップは、アクションゲーム「星のカービィ」のグッズを取り扱う期間限定ショップ。京王百貨店 新宿店の1階正面入口イベントスペースにて展開される。なお、混雑状況によって、入場制限をする場合がある。

イベント限定商品を中心に、「星のカービィ」に登場するキャラクターがデザインされたロールシールやペンケース、マスコット、ポーチなどが販売される。

ロールシール/価格：990円

ペンケース （メインアート）/価格：1,650円

ふうせんマスコット/価格：1,980円

ガジェットポーチ（メインアート）/価格：2,508円

下敷き（ポップカラー）/価格：385円

リングノート（ソフトカラー）/価格：616円

タオル（ソフトカラー）/価格：880円

「KIRBY COLORFUL STORE」会場で税込4,400円以上購入した人にアクリルバッジを配布

期間中、「KIRBY COLORFUL STORE」会場にて税込4,400円以上購入した人に「アクリルバッジ」（全3種）がランダムで1個配布される。数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

※絵柄は3種類（ランダム配布）です。

※絵柄はお選びいただけません。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.