「KIRBY COLORFUL STORE」が京王百貨店 新宿店にて本日8月14日より約2週間限定オープン
【KIRBY COLORFUL STORE】 会期：8月14日～8月27日 営業時間：10時～20時30分（日曜日は20時まで） 会場：京王百貨店 新宿店 1階正面入口イベントスペース
※絵柄は3種類（ランダム配布）です。
京王百貨店 新宿店にて、期間限定ショップ「KIRBY COLORFUL STORE」が本日8月14日からオープンする。期間は8月27日まで。
本ショップは、アクションゲーム「星のカービィ」のグッズを取り扱う期間限定ショップ。京王百貨店 新宿店の1階正面入口イベントスペースにて展開される。なお、混雑状況によって、入場制限をする場合がある。
イベント限定商品を中心に、「星のカービィ」に登場するキャラクターがデザインされたロールシールやペンケース、マスコット、ポーチなどが販売される。
ロールシール/価格：990円
ペンケース （メインアート）/価格：1,650円
ふうせんマスコット/価格：1,980円
ガジェットポーチ（メインアート）/価格：2,508円
下敷き（ポップカラー）/価格：385円
リングノート（ソフトカラー）/価格：616円
タオル（ソフトカラー）/価格：880円
「KIRBY COLORFUL STORE」会場で税込4,400円以上購入した人にアクリルバッジを配布
期間中、「KIRBY COLORFUL STORE」会場にて税込4,400円以上購入した人に「アクリルバッジ」（全3種）がランダムで1個配布される。数に限りがあり、なくなり次第終了となる。
※絵柄は3種類（ランダム配布）です。
※絵柄はお選びいただけません。
※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.