『よふかしのうた』第7夜 ナズナの通っていた高校で自分探し
7月4日（金）より放送となるTVアニメ『よふかしのうた Season2』より、第7夜「七草さん馬鹿だから」のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。
このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第6夜「クオリティーを聞いてるんじゃねぇよ」あらすじ・先行カットが公開された。第5夜は全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて8月8日（金）23時30分から放送されるほか、8月9日（土）0時よりPrime Videoにて見放題独占配信、8月14日（木）0時よりTVerにて一週間限定配信される。
＜第7夜「七草さん馬鹿だから」あらすじ＞
ナズナの「自分探し」は続く。コウとナズナは10年前にナズナが通っていた高校を訪れる。そこでコウは文芸部の部誌を見つけ、「目代キョウコ」の日記を読む。そこにはかつてのナズナについても書かれており…。
＞＞＞第7夜先行カットをすべてチェック！（写真8点）
（C）2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会
