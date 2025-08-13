『地縛少年花子くん2』第19の怪 断絶の世界で花子くんと葵を探す
TVアニメ『地縛少年花子くん2』第19怪『遭遇』の、あらすじ・場面カットが公開となった。
月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。
2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日（日）16：30からTBS系全国28局ネットにて後編の放送がスタートする。
このたび、TVアニメ後編《第19の怪》『遭遇』のあらすじと場面カットが到着、早速ご紹介しよう。
＜第19の怪「遭遇」＞
怪異の消えた断絶の世界。
寧々と茜は、花子くんと葵に会うべく再び立ち上がる。
手がかりは、七不思議たち。彼らと縁のあるものを捜し始める。
手分けして捜索する中、寧々と光は七不思議三番目『カガミジゴク』となったミツバの生前を追う。
☆第19の怪の先行カットをチェック！（写真6点）＞＞＞
（C）あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会
