『ブスに花束を。』第7話 夏休みはバーベキュー！
2025年7月4日（金）からTOKYO MX、MBS、BS日テレにて順次放送中のTVアニメ『ブスに花束を。』。第7話のあらすじと先行場面カットが公開された。
2016年4月〜2022年9月まで『ヤングエース』（KADOKAWA刊）にて連載されていた作楽ロク先生の漫画が原作で、2025年7月から放送開始となるTVアニメ『ブスに花束を。』。
本作品の主人公は、自分の容姿に自信がない非モテな女子高校生・田端花。少女漫画のような恋愛に憧れつつも、ネガティブ思考全開な花は、いつも教室の片隅でひっそりと過ごしていた。そんな彼女の高校生活は、早朝の教室でスクールカースト最上位のイケメン・上野陽介に ”恥ずかしい姿” を目撃されたことで変化が！ 教室での一件をきっかけに陽介やクラスメイトたちと交流することになり、花の周囲は次第に賑やかに！ さらに、花と陽介に恋の予感！？ ……というストーリーになっており、花と陽介を中心にギャグのちギャグ、たまに胸キュン！ をお届けする新型スクールラブコメディだ。
8月15日（金）から順次放送開始となる第7話「進め！夏休み」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
＜第7話「進め！夏休み」あらすじ＞
努の提案で夏休みにバーベキューをすることにした一同。幹事になった花、陽介、すみれ、努は当日の打ち合わせをすることに。話し合いの最中、すみれは陽介の、努はすみれの連絡先を手に入れようとするが……果たして結果は！？ 迎えた当日、バーベキュー中にすみれに告白する予定の努から陽介を彼女に近づけないように頼まれていた花。そこで陽介の後ろをついて回るが……。
＞＞＞第7話の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）作楽ロク/KADOKAWA/ブスに花束を。製作委員会
