「ネプテューヌ15th Anniversary セール」8月27日まで実施。PS5対応タイトルも
【ネプテューヌ15th Anniversary セール】 実施期間：8月27日まで
(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA
コンパイルハートは「ネプテューヌ15th Anniversary セール」を8月27日まで実施している。
今回のセールはプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch対応タイトルそれぞれのダウンロード版が対象で、「超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution」が50％引きの4,290円、「Go!Go!5次元GAME ネプテューヌre★Verse」が65％引きの2,926円などとなっている。
(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA
