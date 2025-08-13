2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。

『TGC 北九州 2025』

豪華出演者第3弾発表！

ゲストモデルとして、モデル・俳優・アーティストとしてマルチに活躍する川口ゆりなが登場する。彼女は2025年7月21日（月・祝）に大千穐楽を迎えた、世界的ヒット作品「梨泰院クラス」初のミュージカル版に出演し、話題を集めたばかりだ。

ゲストには、2025年7月12日（土）・13日（日）に国立代々木競技場 第一体育館でグループ史上最大規模となる2万人を動員するワンマンライブを成功させた7人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーであり、2025年3月〜4月に放送されたドラマ「熱愛プリンス」で初のW主演を務めた杢代和人が登場。

また、SNS総再生回数が10億回を超える楽曲「イイじゃん」で“予想裏切りソング”として話題を呼び、6年ぶりのTGC北九州出演となるM!LKの山中柔太朗、さらにSNS総フォロワー623万人超（2025年3月時点）を誇り、強烈な個性と多様性で時代を象徴するクリエイターユニット・午前0時のプリンセスがTGC初登場する。

加えて、2025年8月8日（金）に4都市8公演で10万人を動員する全国ツアーを完走したメインダンサー＆バックボーカルグループ「超特急」から、2026年公開予定の映画「純愛上等！」で山中柔太朗とW主演を務める郄松アロハが出演。

さらに、大河ドラマ「どうする家康」や「GTOリバイバル」など話題作に出演し注目を集める若手俳優・日向亘、BE:FIRSTなどが所属するBMSGが送り出す新時代の8人組ダンス＆ボーカルグループ「MAZZEL（マーゼル）」より、2025年8月6日（水）から初の地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」の放送が始まったばかりのNAOYAと、福岡県出身のRYUKIがTGC北九州に初出演することも明らかになった。

そして、大注目のメインアーティスト第2弾として、TGC北九州初登場となるグローバルボーイズグループ・DXTEENの出演が決定。メンバーは田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰、そして福岡県出身の大久保波留の6名。JO1・INIの“弟分”としてデビューを果たし、2024年5月〜6月には初の全国ツアーをアンコール公演含め成功裏に完走。2025年9月24日（水）には6枚目のシングル「両片想い」のリリースを控えている。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30（予定）

●会場

西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席S：先行販売：13,500円、一般販売：14,000円、TGC CARD割引：10,000円 / お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

指定席A：先行販売： 8,500円、一般販売： 9,000円、TGC CARD割引： 6,000円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売第一弾】2025年7月19日（土）10:00から順次予約・販売開始

TGC CARD先行 ：2025年7月26日（土）10:00〜8月29日（金）23:59 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先行：2025年7月26日（土）10:00〜8月29日（金）23:59

TGC公式LINE先行（第一弾）：2025年8月 2日（土）10:00〜8月15日（金）23:59

※売切次第終了

【先行販売第二弾】2025年8月16日（土）10:00から販売開始

TGC公式LINE先行（第二弾）：2025年8月16日（土）10:00〜8月29日（金）23:59

プレイガイド先行：2025年8月16日（土）10:00〜8月29日（金）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2025年8月30日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA（TEL：092-712-4221） ※月〜金12:00〜16:00

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、希空、土方エミリ、MINAMI、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、みりちゃむ 他 ※50音順

●ゲスト

今井暖大、午前0時のプリンセス、小宮璃央、郄松アロハ、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順

●メインアーティスト

DXTEEN、FRUITS ZIPPER、マルシィ、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順

●公式サイト

『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト