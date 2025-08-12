【葬送のフリーレン】ノリタケコラボの上品なカップ＆ソーサー！
通販サイト、「AMNIBUS」にて『葬送のフリーレン』から「ノリタケ」とのコラボアイテムの受注を8月5日（火）より開始した。上品なデザインのコラボカップ＆ソーサーを紹介する。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。
勇者とそのパーティーによって魔王が倒された”その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。これまでに数々の漫画賞を受賞。そして現在発売中のコミックスは累計部数2400万部を突破し、漫画ファンの間で旋風を起こしている。
そして、それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送されることが決定している。
そんな『葬送のフリーレン』に登場するアイテムをモチーフとしてデザインされたカップ＆ソーサーが登場。ラインナップは「フリーレン カップ＆ソーサー」「フリーレン＆ヒンメル カップ＆ソーサー」「勇者一行 カップ＆ソーサー」の3種類。
「フリーレン カップ＆ソーサー」は、フリーレンの旅のお供でもある大きなカバンと青い蝶がポイントの、日常使いしやすいデザインの一品。たくさんの小物の中にはひっそりと鏡蓮華の指輪も忍ばせており、カップ全体でフリーレンを彷彿とさせるデザインに仕上げている。
「フリーレン＆ヒンメル カップ＆ソーサー」は、ヒンメルの故郷の花「蒼月草」がポイントの、日常使いしやすいデザイン。「いつか君に見せてあげたい」というヒンメルの想いと、ヒンメルの像に花冠を乗せるシーンをオマージュし、フリーレンとヒンメルをイメージした鳥に花冠を添えたデザインに仕上げられた。
「勇者一行 カップ＆ソーサー」は、フリーレンが第二話で見せた花畑を出す魔法をイメージした、日常使いしやすいデザインのカップ＆ソーサー。花畑を出す魔法や凱旋シーンの花吹雪を彷彿とさせる花柄のデザインに、勇者一行の武器が添えられている。
カップとソーサーの裏には、ノリタケのロゴと作品タイトル『葬送のフリーレン』の文字がそれぞれ印字されている。ノリタケの美しいボーンチャイナにカップ淵、ソーサー淵の金が輝く、高級感漂う一品だ。
フリーレンたちの旅に思いを馳せたティータイムを楽しんでみては。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
