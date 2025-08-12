『ダンダダン』第19話 ジジの体から邪視を追い出そう！
2025年7月3日（木）から毎週木曜深夜0時26分から、MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて放送開始のTVアニメ『ダンダダン』の第19話「なんかモヤモヤするじゃんよ」のあらすじと場面写真が公開された。
『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
第19話のあらすじはこちら。
＜第19話「なんかモヤモヤするじゃんよ」あらすじ＞
ジジに邪視の抑え込み方を教える星子。しかし、ジジは中々抑え込むことができず、邪視となったジジがモモを襲う。モモのファインプレーでなんとかその場はしのげたが、オカルンは強くなって邪視を圧倒的にぶっ飛ばすと決意する。
＞＞＞第19話の場面写真をすべてチェック！（写真7点）
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
＞＞＞第19話の場面写真をすべてチェック！（写真7点）
