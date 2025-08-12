チャンネル登録者数189万超の人気YouTuber「エミリン」こと大松絵美さんが、2025年8月10日にYouTubeを更新。入籍したことを報告した。

「本当に相性いいなって感じてる」

エミリンさんは24年5月、YouTuberのヒカルさんのチャンネルで「彼氏オーディション」を開催。この企画で出会ったYouTuberの「時間マスターなりたい あだち」さんと交際を始めた。

25年6月には、YouTubeで結婚することを発表。薬指に婚約指輪を着けていたが、婚姻届の提出はまだと明かしていた。

そして、8月10日のYouTubeで、エミリンさんが「ちょっと前に入籍しました」と切り出した。

婚姻届の提出は7月20日だったという。「まだ言い慣れてなくて、言葉がまだ馴染んでないんですけれども、安達絵美になりました」と言いつつ、「感慨深い気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。

現在の心境は「自分的にはすごい変な感じ」だという。あだちさんとは24年7月に交際をスタートしたが、「この1年で一気に自分の環境とか、こんな一気に人生進むんだなってくらいすごい進んだので、嬉しくもあり、その環境の変化に全然まだついていけてなくて、ちょっとふわふわしちゃってる」と率直に明かした。

あだちさんの好きなところは、大きく分けて2つあるとして、こう語った。

「まっすぐさとか誠実さとか、正直さは本当にすごいなと思う。見たことないくらい誠実な人だなと思います」

「ちょっとでもズルをしないとか、そこやらないほうが要領よく生きられるのにって思う場面でも、『こうやっちゃうと違う。自分はそうありたくないから』っていうので難しい道を選んだりとか、そういう姿を見ることが多いので、そこは自分にできない部分だなと思うし、尊敬ができるっていう意味でも好きなところです」

「めっちゃギャグセン高くてってより、興味深い面白さというか。生態を見てたいっていう面白さが私の中にすごくある」

「本当に相性いいなって自分でも感じているので、興味深い、面白いっていうのが好きなところかな」

お互い「出会った時から、ビビッていうのが来てた」

結婚に至った決め手は「話し合いがきちんとできる」。エミリンさんもあだちさんも、思ったことを言い合うべきだと考えているそうで、「『それはおかしくない？』とか『これがこうだから嫌だった』っていうのが、それ言ったら気まずくなるから嫌だなっていうのを気にせずに言い合える相手っていうのに、人生で初めて出会えた」と語った。

さらに、「出会った時から、なんとなくこの人と結婚するんだろうなみたいな、ビビッていうのが来てた」とも明かした。あだちさんもエミリンさんをそう思っていたといい、「お互いありがたいことにビビッと来たのかな」と語っていた。

子供については「ほしい」で一致しているそうで、だいたいの時期も交際中から話し合っていたという。一方で「ほしいって言ってできるものでもないし、このタイミングがいいって言ってドンピシャで狙えるものでもないと思う」として、「そんなにそこを話題にせず見守ってもらえたら」と呼びかけていた。

エミリンさんは8月10日、インスタグラムも更新。あだちさんとの入籍を報告し、こうつづった。

そして、あだちさんのアカウントをメンションし「これから末永くよろしく！」と呼びかけた。