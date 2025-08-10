今月22日に開幕するラグビーW杯イングランド大会に出場する女子日本代表「サクラフィフティーン」のレスリー・マッケンジー・ヘッドコーチ（HC）らが10日、オンラインで取材に応じた。前日にはイタリアとの本番前最後のテストマッチで15―33（前半5―19）で敗戦。指揮官は「いいレッスン、糧となった。（開幕までの）残り2週間で課題の改善に取り組みたい」と語った。

敵地で行われた試合は序盤から3連続トライを許すなど劣勢に。前半終了間際にWTB畑田桜子（日体大）のトライで5点を返し、後半にもHO公家明日香（アルカス熊谷）、HO谷口琴美（横河武蔵野）にトライが生まれたが、ダブルスコアで敗れた。試合は速いラグビーを志向する日本のリズムを崩そうと、遅延行為も見られたといい、マッケンジーHCは「相手が膝を付くことで、試合のテンポや強度を下げていた。ファンにとっても残念な行為」と断じた。

この試合では3大会連続のW杯代表入りを果たしたNo・8斉藤聖奈（パールズ）が、節目となる通算50キャップを獲得。日本女子の最多キャップ記録を更新し続けている33歳のベテランは「昨日も（仲間から）おめでとうと言われた。個人としてはいつもの試合と変わらずにフォーカスして入ったので良かった」と話した。

初の8強入りを目指す世界ランキング11位のサクラフィフティーンは、1次リーグC組で同5位のアイルランド、同3位のニュージーランド、同13位のスペインと対戦する。初戦は24日のアイルランド戦（ノーザンプトン）。斉藤は「このままではアイルランドに勝てない。コリジョンでアグレッシブにいきたい」と気持ちを引き締め直した。