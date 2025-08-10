¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ITÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > 10¥«·î´Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿ÅÐ»³¼Ô¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¡¢AI²èÁü²òÀÏ¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤ë 10¥«·î´Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿ÅÐ»³¼Ô¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¡¢AI²èÁü²òÀÏ¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤ë 10¥«·î´Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿ÅÐ»³¼Ô¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¡¢AI²èÁü²òÀÏ¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤ë 2025Ç¯8·î10Æü 8»þ0Ê¬ WIRED.jp ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿2,600Ëç¤Î»³³Ù²èÁü¤«¤é¡¢10¥«·î´Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿ÅÐ»³¼Ô¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òAI¤¬ÆÃÄê¡£¥¤¥¿¥ê¥¢»³³Ùµß½õÂâ¤Ë¤è¤ë³×¿·Åª¤ÊÁÜº÷µ»½Ñ¤¬¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¤Î°äÂÎÈ¯¸«¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©