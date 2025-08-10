ホールジー、婚約者とのツーショット投稿にセクシーすぎて違法だよ！の声
米人気歌手のホールジーがインスタグラムを更新し、婚約者でドラマ『ビクトリアス』や映画『ゾンビランド：ダブルタップ』などに出演するアヴァン・ジョーギアとベッドで撮影したツーショットを公開。セクシーすぎる投稿に、ファンから悲鳴が上がっているようだ。
【写真】セクシーすぎて不適切？ ホールジーが投稿したショット
現地時間8月5日にインスタグラムを更新したホールジーは、「見る目のある人には、ベイビーガールはどこにでもいるよ」と綴り、ベッドの上でホールジーの両足を抱えて頬を寄せるアヴァンの写真など、プライベート写真の数々を公開した。アヴァンも、「空気も君と一緒じゃないと吸うことが出来ない」と反応したが、ファンはホールジーとアヴァンのセクシーな写真に釘付けとなったようだ。
コメント欄には、「一枚目の写真は法で禁じるべき」「最初の写真はなに？」「アプリを開いた途端に目に飛び込んできたんですけど！」「ホールジー、不適切だよ！ インスタグラムは子どもも見るのに」「ハッピーな姿を見られて嬉しい」などと寄せられている。
ホールジーとアヴァンは、2023年に手つなぎデートをキャッチされ、交際が発覚。2024年9月に、婚約を明らかにした。なお2人は、昨年12月に米カリフォルニア州ウェストハリウッドで開催された、ニコール・キッドマン主演のエロティックBDSMスリラー映画『ベイビーガール』のプレミアに揃って来場しており、今回の投稿では映画のような関係を匂わせた可能性もある。
引用：「Halsey」インスタグラム（＠iamhalsey）
【写真】セクシーすぎて不適切？ ホールジーが投稿したショット
現地時間8月5日にインスタグラムを更新したホールジーは、「見る目のある人には、ベイビーガールはどこにでもいるよ」と綴り、ベッドの上でホールジーの両足を抱えて頬を寄せるアヴァンの写真など、プライベート写真の数々を公開した。アヴァンも、「空気も君と一緒じゃないと吸うことが出来ない」と反応したが、ファンはホールジーとアヴァンのセクシーな写真に釘付けとなったようだ。
ホールジーとアヴァンは、2023年に手つなぎデートをキャッチされ、交際が発覚。2024年9月に、婚約を明らかにした。なお2人は、昨年12月に米カリフォルニア州ウェストハリウッドで開催された、ニコール・キッドマン主演のエロティックBDSMスリラー映画『ベイビーガール』のプレミアに揃って来場しており、今回の投稿では映画のような関係を匂わせた可能性もある。
引用：「Halsey」インスタグラム（＠iamhalsey）