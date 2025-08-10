¡ÖºòÇ¯¤ÏÁÇ¿Í¡×·ãÊÑ¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ19ºÐ¤ò¼óÇ¾¿ØÀä»¿¡¡¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿ÂÇ·â¡Ö¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢»ûÃÏ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¾Î»¿
¡¡¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤â¤¦¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡½¡½¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡È¤Ä¤Ê¤®¤Î4ÈÖ¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬9Æü¡¢º£µ¨¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î»ûÃÏÎ´À®Êá¼ê¤È»³ËÜÂçÅÍ³°Ìî¼ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç1·³¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤È¤â¤Ëµå±ã½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¡£º£Ç¯6·î¤Ë2·³´ÆÆÄ¤«¤éÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢»ØÆ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡È°¦Äï»Ò¡É¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡ÌÀÆÁµÁ½Î¹â¤«¤é2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿»ûÃÏ¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤Ï2·³¤Ç¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.290¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë1·³¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í½éÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÈóËÞ¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£³«Ëë1·³Æþ¤ê¤·¤¿º£µ¨¤ÏÀµÊá¼ê¤ËÄêÃå¡£µå±ã¤Ç¤â°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢8Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°7°Ì¤ÎÂÇÎ¨.270¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ2ÈÖ¤ò´Þ¤á¤¿¾å°ÌÂÇÀþ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Áö¤é¤ì¤Æ¡¢ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥³¥í¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÇ·âÌÌ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê2·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡ËºòÇ¯¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¶µ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¡£°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»ØÅ¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¸À¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î19ºÐ¤ËÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÝÂê¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÏÁÇ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¹â¹»»þÂå¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÊá¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡£¹¾Â¼¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ë¡ØÁÇ¿Í¤ò°ì¤«¤éÃÃ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£µ¨¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ºÇÔ¤ÏÂ¿¤¤¤±¤ÉÁ´Á³¤¤¤¤¡£1Ç¯¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ð¸³¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£À®Ä¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö2ÈÖ¤ò½ÅÍ×»ë¡×¡Ö4ÈÖ¤Ï¤à¤·¤í¹ß³Ê¡×
¡¡³«À±¹â¤«¤é2020Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢1·³½Ð¾ì¤â·Ð¸³¡£2024Ç¯¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç19ËÜÎÝÂÇ¡¢66ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ2´§¤ò³ÍÆÀ¤ÈÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç1·³¤Ç¤Ï0ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï°ì»þ´ü4ÈÖ¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢8Æü»þÅÀ¤Ç11ËÜÎÝÂÇ¡£µå±ã¤Ç¤âÂè2Àï¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇ·â¤ÏÌ¥ÎÏ½½Ê¬¤À¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÁê¼ê¤Ë¤â¸¦µæ¤µ¤ì¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍî¤Á¤ÆÂÇÎ¨¤â2³äÂæÁ°È¾¤ÈÄãÌÂ¡£Æ±¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÖÆ±¤¸¹¶¤áÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢1¸ÄÊø¤ì¤¿¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£¶ì¤·¤à¤À¤±¶ì¤·¤ó¤À¤é¤¨¤¨¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤òÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¤É¤¦¼Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¸µ¡¹¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤¬Ä¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤¤¤«¤Ë¥¹¥é¥ó¥×¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ä´»Ò°¤¤Ãæ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤¿¤È¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó½Ð¤¿¤È¤«¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥é¥ó¥×¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔ¿¶¤òÎÈ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÄÌ»»1363°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Æ±¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢2005Ç¯¤È2010Ç¯¤Ë4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤Ï»ûÃÏ¤È»³ËÜ¤âÃ´¤Ã¤¿4ÈÖ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç4ÈÖ¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡Ö2ÈÖ¤ÎÊý¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2ÈÖ¢ª1ÈÖ¢ª4ÈÖ¤Î½ç¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢2ÈÖ¤Ë°ìÈÖ¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤òÃÖ¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£ÍýÁÛ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤È»³ËÜ¤Î1¡¢2ÈÖ¤À¤È¸À¤¤¡Ö2¿Í¤Ç1ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇÀþ¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¤È»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2·³´ÆÆÄ¤ÈÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÇ®¤¤»ØÆ³Ë¡¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¥Ø¥Ã¥É¡£¡Ö4ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤«¤é¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë¡¢½ÐÀ¤¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¹ß³Ê¤À¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ø2ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é½ÐÀ¤¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ¶á¡¢¤½¤Î2ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï»ûÃÏ¡¢»³ËÜ¡¢À¾Àî¡£¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë