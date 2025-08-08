ティファニー、日本初「ブルー ボックス カフェ」銀座に誕生 日本食材×季節感溢れる特別なメニュー
【女子旅プレス＝2025/08/08】ティファニーは8日、アジア最大の旗艦店「ティファニー 銀座」4階に日本初のブルー ボックス カフェ「Blue Box Cafe by Natsuko Shoji」をオープンした。
ブランドの豊かな伝統にインスパイアされた「ブルー ボックス カフェ」は、庄司夏子シェフ監修による料理を通じて誰もが憧れるティファニーの食体験を提供する空間。
現代建築の巨匠ピーター・マリノ氏が内装を手掛けたメインダイニング、バー、プライベートダイニングルーム、銀座の街並みを望むテラスからなる空間が広がり、テラスには東信氏によるフラワーインスタレーションが彩りを添え、ヨハン・クレテン、サラ・チャールズワース、ロー・エスリッジ、モリー・ハッチなど著名なアーティストによる多彩なアート作品が、カフェの空間と対話を織りなしている。
メニューは、日本人シェフならではの繊細な感性と出汁使いを随所に効かせた料理をティースタンドで提供する「Breakfast at Tiffany’s」、華やかで独創的なスイーツやセイボリーを味わう「Tiffany Afternoon Tea」、前菜から肉・魚のメインディッシュ、サイドディッシュ、デザートまで多彩な料理をアラカルトで楽しめる「All-Day Dining」まで、日本の食材を取り入れた季節感溢れる料理を用意する。
カフェの監修を行う庄司シェフは、「ティファニーの歴史・文化・創造性の新たな拠点となる『Blue Box Café by Natsuko Shoji』は、日本屈指の美食文化が花開く東京 銀座という地で、ニューヨークと日本の食文化を融合させ、素材の魅力を最大限に引き出した驚きをもたらすメニューをご提供します」と語っている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都中央区銀座6-9-2
【Not Sponsored 記事】
