ガールズグループ『HANA』のメンバーMOMOKAに未成年飲酒疑惑が…注目集まる「事務所の対応」

デビュー曲のMVはYouTubeで3850万回再生

４月に鮮烈なデビューを果たし快進撃を続けるガールズグループ『HANA』に思わぬ騒動だ。

HANAは、ラッパーちゃんみな（26）とSKY‑HI（38）が率いる事務所BMSGが主催したオーディション番組『No No Girls』（ノノガ）から誕生した日本の７人組ガールズグループだ。

オーディション最終審査のYouTube同時視聴数56万人以上、デビュー曲「ROSE」は配信リリースのみで日本の女性グループ初となる、『Billboard Japan Hot 100』 初登場１位となった。また「ROSE」のMVはYouTubeで3850万回再生（８月７日現在）されている。

そんな注目度が高い「HANA」のメンバー、MOMOKA（21）に未成年飲酒の疑惑が浮上した。

SNSの暴露系アカウントがアップした’22年６月17日と日付の書かれた画像には、MOMOKAと思われる女性が、チューハイのようなドリンクを持っている。正面に座っている人物が撮影しているようだ。ドリンクにはマドラーのようなものが刺さっており、グラスの底にはレモンのようなものが沈んでいる。

“震源地”となったこのXの投稿は2400万件（８月７日現在）を超えるインプレッションとなっている。これがMOMOKAであれば、当時は飲酒できる年齢ではない。

『BE:FIRST』RYOKIに続いて『HANA』も……

コメント欄では

〈マドラーではなくジュースのストローでは？〉

〈日付なんていくらでも書き換えられる〉

〈ノンアルだろ〉

などと彼女を擁護する声もあったが、その居酒屋の内装から店を特定したとする人物が

〈この店は黒のストローはない〉

〈この店のノンアルは“ビール”しかない〉

〈ソフトドリンクにはそもそもストローはつかない〉

などと詳しく考察している。

「事務所のトップはSKY‑HI氏ですが、同事務所は先日、人気YouTuberであるRちゃんとの婚約破棄トラブルが報じられた『BE:FIRST』のRYOKIこと三山凌輝さん（26）も所属している。事務所は三山さんにこれといった処分をせず“甘すぎるのでは”という批判を浴びた。今回もこの写真がMOMOKA本人で、再び処分ナシとなればコンプライアンス違反を軽視していると捉えられるでしょう。また、この写真が偽造であったり、事実と違うのであればきちんと声明を出すべきでしょう。2400万回以上も閲覧されているわけですし、無視することはできない状況です。事務所の対応が注目されますね」（スポーツ紙記者）

そこで本サイトは、HANAの所属事務所にネットで“未成年飲酒”と話題になっているMOMOKAの画像が本物かどうか事実確認したが、期日までに回答は得られなかった。

手軽に撮影できる時代だからこそ“デジタルタトゥー”は日々増え続ける。それだけに、事務所の対応が注目されるところだ。