ｄ英語圏では、TikTokやWattpad（ウェブ小説サイト）で人気のロマンス小説の性描写がしばしば議論を呼んでいる。日本でも、大人世代が中高生時代をふりかえると「流行っていた小説には少なからず性描写があったよな」と思うことだろう。しかし日本で近年10代に人気の小説では、過激な性描写が問題になることは、かつてと比べると減っている。どころかこの世代の恋愛小説、青春小説では「ない」方がよく支持されるようになっている