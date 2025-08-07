Î¹¹Ô·ÏYouTuber¤¬¶ÛµÞÄó¸À¡ª¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ü¥¤²þ°¤Çº£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥«ー¥É¤Ï¤³¤Î4¤Ä¡×
¡Ö2025Ç¯ºÇ¿·¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¾Ò²ð4Áª¤ò¾Ò²ð¡ÚMarriott Bonvoy¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É¤¬²þ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Î¹¹Ô·ÏYouTuber¡¦¤ª¤Î¤À»á¤¬¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ü¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É¤ÎÂçÉý²þ°¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É4¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¤ª¤Î¤À»á¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ü¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É¡¢Ç¯²ñÈñ¤¬82,500±ß¡¢¤½¤·¤Æ¤Í¡¢ÌµÎÁ½ÉÇñÆÃÅµ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤â¾å¤¬¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£¸å¤Ï¿Í¤òÁª¤Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¾¤Î¥«ー¥É¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï²¦Æ»¤Î¡ÖANA¥«ー¥É¡×¡ÖJAL¥«ー¥É¡×¡£¤ª¤Î¤À»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈÖ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ü¥¤·ÐÍ³¤Ç¡Ö100±ß¤Ë¤Ä¤1.25¥Þ¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦¹â¥ìー¥È¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤ÎÇ¯²ñÈñ1.5Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç100±ß¤Ë¤Ä¤1¥Þ¥¤¥ëÃù¤Þ¤ëËÜ²È¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤¬·ø¼Â¡×¤ÈÄó°Æ¡£¡ÖÇ¯²ñÈñ¤Í¡¢5Ëü±ß¤È¤«8Ëü±ß¤È¤«¹â¤¹¤®¤ë¡¢»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥»¥¾¥ó¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥×¥é¥¹¥«ー¥É¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤¢¤ë¡£º£¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¡×¤È¤·¡¢100±ß¤Ç1.5¥Þ¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤´Ô¸µÎ¨¤ä¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬ÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÆÃÄ§¤â¾Ò²ð¡£¤¿¤À¤·¡Ö³°»ñ·Ï¥«ー¥É¤ÏÆÍÁ³²òÌó¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡×¤È¤â·Ù¹ð¡£¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
3¤Ä¤á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó¥ªー¥Êー¥º¥«ー¥É¡×¡£¤ª¤Î¤À»á¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤«¤é¥Ò¥ë¥È¥ó·Ï¤Ë°Ü¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤¼¡×¤ÈÄó¸À¤·¡¢Ç¯²ñÈñ16,500±ß¤Ç¥´ー¥ë¥É¥¹¥Æー¥¿¥¹ÉÕÍ¿¡¢Ä«¿©ÌµÎÁÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö´Ô¸µÎ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê°Õ¸«¤â¡£¡ÖÇã¤¤Êª¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹°Ý»ýÌÜÅª¤Ç¤ÎÊ»ÍÑ¤ò´«¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥»¥¾¥ó¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¡×¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£JAL¥Þ¥¤¥ë¤òÇ¯´Ö3Ëü8,500±ß¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¡Ö100±ß¤Ç1.125¥Þ¥¤¥ë¡×Ãù¤á¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¡ÖÌµÎÁ¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥¹¤¬ºÇ¶¯¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹ËÜ²È¤è¤ê¤âÀ©¸Â¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÍøÊØÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦¾åµé¥Û¥Æ¥ë²ñ°÷¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë·Ï¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡×¤È¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤ª¤Î¤À»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤³¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é1¤ÄÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤â¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¦¤¨¡¢¡Öº£¸å¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
