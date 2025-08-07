大分県と熊本県で最大震度3の地震 津波の心配なし
7日午前8時47分ごろ、熊本県と大分県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は大分県西部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、熊本県の南小国町と熊本小国町、それに産山村、大分県の九重町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□熊本県
南小国町 熊本小国町 産山村
九重町
■震度2
□熊本県
阿蘇市 熊本高森町 南阿蘇村
熊本北区 玉名市 山鹿市
菊池市 合志市 南関町
西原村
□大分県
日田市 竹田市 玖珠町
由布市 豊後大野市
□福岡県
みやま市
■震度1
□熊本県
熊本中央区 熊本東区 熊本西区
荒尾市 宇土市 宇城市
玉東町 長洲町 和水町
大津町 菊陽町 上天草市
天草市
□大分県
大分市 別府市 佐伯市
中津市 豊後高田市 宇佐市
□福岡県
大牟田市 久留米市 柳川市
八女市 うきは市 朝倉市
筑前町 みやこ町 飯塚市
□佐賀県
佐賀市 鳥栖市 小城市
神埼市 吉野ヶ里町 上峰町
みやき町 白石町 太良町
□長崎県
諫早市 島原市 雲仙市
南島原市
□宮崎県
延岡市 高千穂町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。