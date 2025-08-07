OBS

写真拡大

7日午前8時47分ごろ、熊本県と大分県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は大分県西部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、熊本県の南小国町と熊本小国町、それに産山村、大分県の九重町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□熊本県
南小国町　熊本小国町　産山村

□大分県
九重町

■震度2
□熊本県
阿蘇市　熊本高森町　南阿蘇村
熊本北区　玉名市　山鹿市
菊池市　合志市　南関町
西原村

□大分県
日田市　竹田市　玖珠町
由布市　豊後大野市

□福岡県
みやま市

■震度1
□熊本県
熊本中央区　熊本東区　熊本西区
荒尾市　宇土市　宇城市
玉東町　長洲町　和水町
大津町　菊陽町　上天草市
天草市

□大分県
大分市　別府市　佐伯市
中津市　豊後高田市　宇佐市

□福岡県
大牟田市　久留米市　柳川市
八女市　うきは市　朝倉市
筑前町　みやこ町　飯塚市

□佐賀県
佐賀市　鳥栖市　小城市
神埼市　吉野ヶ里町　上峰町
みやき町　白石町　太良町

□長崎県
諫早市　島原市　雲仙市
南島原市

□宮崎県
延岡市　高千穂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。