Æ±Î½¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÌµ¡É¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¤ËXº¤ÏÇ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×
37¹æ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç½ËÊ¡
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¡¼3 ¥Ä¥¤¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡°ì½Ö¤Î°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ç37¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¤ËÆ±Î½¤«¤é¡Ö¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡37¹æ¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Ñ¥À¥Ã¥¯¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¡¢µÕÊý¸þ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸Â¦¤ËÃåÃÆ¤µ¤»¤¿¡£ÆüËÜ¿Í½é¤Î5»î¹çÏ¢È¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î2016Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¸ÊºÇÄ¹¤ËÊÂ¤Ó¡£µåÃÄ¤Ç¤âºÇÄ¹¥¿¥¤¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ±Î½¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¤òÍá¤Ó¤¿ÂçÃ«¡£¹ë²÷¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¾Ð´é¤Ï¸«¤»¤º¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÌµÉ½¾ð¤Ç¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤w µõÌµ¡×¡ÖÂçÃ«·¯¡¢²¿¤Ç¡ØÌµ¡Ù¤Ê¤Î¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡×¡ÖÈà¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Á¤¹¤®¤Æ¡¢Ëè²ó½ËÊ¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¤Î°ìÎ³¤¬¡¡¥¤¥ä¥Û¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤ï¤í¤¿www¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë